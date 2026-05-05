15:35 05.05.2026

Нардепу Дубінському повідомлено про нову підозру у державній зраді

Народному депутату України IX скликання повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, повідомили в Офісі генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора народному депутату України IX скликання повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Його підозрюють в умисних діях на шкоду інформаційній безпеці України, зокрема надання допомоги державі-агресору у проведенні підривної діяльності проти України", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ОГП.

За даними слідства, підозрюваний системно використовував власні інформаційні майданчики для поширення тез, вигідних державі-агресору. Йдеться про публікації, дописи, аудіо- та відеозвернення в його особистому Telegram-каналі, а також у Facebook та Instagram.

Їх зміст в основному був спрямований на підрив довіри до державних інституцій, дискредитацію зовнішнього і внутрішнього політичного курсу України та створення передумов для зриву мобілізаційних процесів.

За версією сторони обвинувачення, такі матеріали містили ознаки маніпулятивного впливу, відповідали сучасним російським пропагандистським наративам і надалі використовувалися ворогом у підривній діяльності проти України в інформаційній сфері.

"Під час розслідування прокурори спільно з правоохоронними органами дослідили понад 50 його відеозвернень і публікацій, розміщених в особистому Telegram-каналі, соціальних мережах та на інших інформаційних ресурсах, у тому числі російських. Висновки судових експертиз підтвердили наявність у досліджених матеріалах ознак поширення установок, характерних для російської пропаганди", – зазначили у прокуратурі.

Дії народного депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України. Санкція статті передбачає покарання на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

В Офісі генпрокурора не назвали прізвище підозрюваного, однак нардеп Дубінський підтвердив, що йдеться про нього.

"Оскільки сфабрикована проти мене кримінальна справа розвалюється в суді, злодійський режим Зеленського вирішив пред'явити мені ще одне підозру", – написав він у Телеграмі.

Як повідомлялося, Дубінському, а також колишньому нардепу Андрію Деркачу й експрокурору Костянтину Кулику було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Печерський райсуд Києва 14 листопада 2023 року обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи застави у справі про держзраду, який потім продовжувався. Серед іншого рішенням в цей четвер новий термін – до 14 березня цього року. Спроби захисту переглянути його до цього часу були безуспішними.

15 січня Шевченківський суд Києва у четвер встановив заставу у 33 млн грн як можливий запобіжний захід нардепу Дубінському.

 

 

