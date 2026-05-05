15:36 05.05.2026

Учасники основних сесій НМТ матимуть змогу завантажити запрошення не пізніше 10 травня – УЦОЯО

Учасники основних сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) матимуть змогу завантажити запрошення для участі в тестуванні не пізніше, ніж за десять календарних днів до початку проведення сесій, тобто до 10 травня, повідомив Український центр оцінювання якості освіти ().

"У запрошенні буде зазначено дату й час проведення тестування, а також адресу тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ), де учасник/учасниця проходитиме НМТ. Інформація про місце проведення тестування є конфіденційною, тож її надають лише учасникам та учасницям НМТ. Тому з міркувань безпеки просимо не розголошувати адреси ТЕЦ, а також не передавати своїх персональних даних стороннім особам", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особливу обережність слід виявляти щодо телеграм-каналів та інших онлайн-ресурсів, які пропонують нібито швидкий доступ до інформації про НМТ. 

В Центрі наголосили, що запрошення не надсилатимуть ні sms-повідомленнями, ні електронною поштою, а усю інформацію, зокрема дата, час і місце проведення тестування, буде розміщено виключно в персональних кабінетах учасників НМТ.

Як повідомлялося, Основна сесія НМТ-2026 відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова пройде 17-24 липня.

 

