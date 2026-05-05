США не дозволять Ірану блокувати Ормузьку протоку – голова Пентагону

Сполучені Штати не допустять, щоб Іран блокував Ормузьку протоку, заявив глава Пентагону Піт Гегсет у вівторок на пресконференції.

США "не шукають конфлікту", але Ірану "не можна дозволити блокувати доступ невинних країн і їхніх товарів до міжнародного водного шляху", сказав він.

Гегсет наголосив, що місія "Свобода" із забезпечення виходу торгових суден, що застрягли в Перській затоці, через Ормузьку протоку відрізняється від воєнної операції "Епічна лють", яку США розпочали 28 лютого. "Місія "Свобода" – захист невинних комерційних суден від іранської агресії", – сказав Гегсет.

Він додав, що це "тимчасова операція".