Інтерфакс-Україна
15:34 05.05.2026

США не дозволять Ірану блокувати Ормузьку протоку – голова Пентагону

Сполучені Штати не допустять, щоб Іран блокував Ормузьку протоку, заявив глава Пентагону Піт Гегсет у вівторок на пресконференції.

США "не шукають конфлікту", але Ірану "не можна дозволити блокувати доступ невинних країн і їхніх товарів до міжнародного водного шляху", сказав він.

Гегсет наголосив, що місія "Свобода" із забезпечення виходу торгових суден, що застрягли в Перській затоці, через Ормузьку протоку відрізняється від воєнної операції "Епічна лють", яку США розпочали 28 лютого. "Місія "Свобода" – захист невинних комерційних суден від іранської агресії", – сказав Гегсет.

Він додав, що це "тимчасова операція".

Теги: #ормузька_протока #іран #сша

13:15 05.05.2026
Україна рішуче засуджує нещодавні атаки Ірану на цивільну інфраструктуру в ОАЕ – Сибіга

13:14 05.05.2026
Трамп вважає, що конфлікт з Іраном завершиться за два-три тижні

10:13 05.05.2026
Перший день операції з відновлення руху суден через Ормузьку протоку пройшов тактично успішно – голова CENTCOM

09:36 05.05.2026
ВМС США перехопили 50 пов'язаних з Іраном торговельних суден від початку блокади – CENTCOM

09:33 05.05.2026
Maersk підтвердила проходження свого судна через Ормуз під захистом ВМС США

06:06 05.05.2026
Канада і Франція засудили атаки Ірану на ОАЕ

03:44 05.05.2026
Президентки Єврокомісії та Європарламенту засудили іранські атаки на ОАЕ

23:39 04.05.2026
Унаслідок стрілянини поблизу Білого дому постраждала людина – Секретна служба США

23:32 04.05.2026
Мерц засудив іранські атаки на ОАЕ та закликав Тегеран повернутися до переговорів

21:10 04.05.2026
Трамп запропонував Республіці Корея долучитися до операції з проведення суден Ормузькою протокою

