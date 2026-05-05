Правоохоронці викрили чергові схеми ухилення від мобілізації і затримали їх організаторів у різних регіонах

Служба безпеки України (СБУ), Державне бюро розслідувано (ДБР) та Національна поліція заблокували п'ять схем ухилення від мобілізації за суми від 5 до $20 тис і затримали їх організаторів у різних регіонах України, повідомляє СБУ.

"На Київщині СБУ затримали посадовця місцевої філії Державного підприємства "Ліси України", який фіктивно влаштовував ухилянтів до себе з подальшим бронюванням", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі у вівторок.

За матеріалами справи, він торгував вакантними посадами в підпорядкованому підрозділі пожежної охорони держустанови.

Також в столичному регіоні викрито ще чотирьох чоловік, які через знайомих в ТЦК оформили відстрочки, влаштував на місцеві підприємства критичної інфраструктури більше сотні військовозобов'язаних.

Підозру ще отримали керівник регіонального депо Укрзалізниці та його заступник в Івано-Франківській області, які призначали ухилянтів на посади з обслуговування рухомого складу.

На Черкащині викрито прикордонника, який намагався за хабар залишити місце служби.

У Вінницькій області затримано рецидивіста, який вже відбуває умовний термін за організацію незаконної міграції.

Затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.