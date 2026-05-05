Інтерфакс-Україна
Події
15:30 05.05.2026

Правоохоронці викрили чергові схеми ухилення від мобілізації і затримали їх організаторів у різних регіонах

1 хв читати

Служба безпеки України (СБУ), Державне бюро розслідувано (ДБР) та Національна поліція заблокували п'ять схем ухилення від мобілізації за суми від 5 до $20 тис і затримали їх організаторів у різних регіонах України, повідомляє СБУ.

"На Київщині СБУ затримали посадовця місцевої філії Державного підприємства "Ліси України", який фіктивно влаштовував ухилянтів до себе з подальшим бронюванням", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі у вівторок.

За матеріалами справи, він торгував вакантними посадами в підпорядкованому підрозділі пожежної охорони держустанови.

Також в столичному регіоні викрито ще чотирьох чоловік, які через знайомих в ТЦК оформили відстрочки, влаштував на місцеві підприємства критичної інфраструктури більше сотні військовозобов'язаних.

Підозру ще отримали керівник регіонального депо Укрзалізниці та його заступник в Івано-Франківській області, які призначали ухилянтів на посади з обслуговування рухомого складу.

На Черкащині викрито прикордонника, який намагався за хабар залишити місце служби.

У Вінницькій області затримано рецидивіста, який вже відбуває умовний термін за організацію незаконної міграції.

Затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

 

Теги: #мобілізація #схеми #правоохоронці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:36 01.05.2026
Заступник міністра оборони про перекриття доріг ТЦК: рішення приймаються місцевими радами оборони

Заступник міністра оборони про перекриття доріг ТЦК: рішення приймаються місцевими радами оборони

14:41 30.04.2026
Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 3 місяці

Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 3 місяці

13:29 28.04.2026
Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

18:40 27.04.2026
Раді рекомендують продовжити строки дії воєнного стану та загальної мобілізації

Раді рекомендують продовжити строки дії воєнного стану та загальної мобілізації

10:05 27.04.2026
Зеленський пропонує Раді продовжити строки дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації

Зеленський пропонує Раді продовжити строки дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації

19:59 24.04.2026
Голови Військових комітетів НАТО та ЄС не прогнозують нову хвилю мобілізації в РФ

Голови Військових комітетів НАТО та ЄС не прогнозують нову хвилю мобілізації в РФ

12:08 23.04.2026
Офіс генпрокурора повідомив про викриття схеми ухилення від податків на 386 млн грн через дроблення бізнесу

Офіс генпрокурора повідомив про викриття схеми ухилення від податків на 386 млн грн через дроблення бізнесу

11:12 23.04.2026
Прокуратура викрила схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго": 447 млн грн збитків, підозри п'яти учасникам

Прокуратура викрила схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго": 447 млн грн збитків, підозри п'яти учасникам

10:31 21.04.2026
Викрито ще 6 "ухилянтських схем" у різних регіонах України, серед фігурантів – медики

Викрито ще 6 "ухилянтських схем" у різних регіонах України, серед фігурантів – медики

20:43 19.04.2026
РФ потрібна мобілізація, щоб повторити великий наступ на Україну або туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил – Зеленський

РФ потрібна мобілізація, щоб повторити великий наступ на Україну або туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Держприкордонслужба: на території Білорусі немає російських ударних підрозділів

Нардепу Дубінському повідомлено про нову підозру у державній зраді

Судну ASOMATOS було дозволено розвантажити 26,9 тис. тонн викраденої української пшениці в Єгипті попри позицію Києва – Сибіга

В СБУ розкрили деталі ураження НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" та НПС "Кіріші" в Росії

Генштаб ЗСУ: Уражено завод "ВНИИР-Прогресс", НПЗ "Киришиский" та низку інших об'єктів ворога

ОСТАННЄ

Кількість назв на книжковому ринку зростає, а наклад зменшується – дослідження УІК

Держприкордонслужба: на території Білорусі немає російських ударних підрозділів

Зеленський запропонував Бахрейну укласти drone deal

Генштаб ЗСУ: Удари Сил оборони завдали Туапсинському НПЗ та порту міста збитків на понад $300 млн

Учасники основних сесій НМТ матимуть змогу завантажити запрошення не пізніше 10 травня – УЦОЯО

Нардепу Дубінському повідомлено про нову підозру у державній зраді

США не дозволять Ірану блокувати Ормузьку протоку – голова Пентагону

Штат Секретаріату мовного омбудсмена буде розширено з 2027р – Мінкультури

Зеленський доручив Гнатову й Умєрову опрацювати військові модальності drone deal з ЄС

Мовний омбудсмен: Попри позитивні зрушення, ми все ще перебуваємо в полоні інерції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА