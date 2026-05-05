Штат Секретаріату мовного омбудсмена буде розширено з 2027р – Мінкультури

Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк заявляє, що з 2027 року буде розширено штат Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови.

"Маю приємну новину – вона полягає в тему, що звісно ми усіляко підтримуємо розширення кількості людей, які працюють разом з уповноваженою, для нас це дуже важливо. Відтак, уже з наступного року, сподіваємося, що штат Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови буде розширений", – сказала Лаюк на прес-конференції, присвяченій діяльності мовного омбудсмена у 2025 році, у вівторок в Києві.

В свою чергу, уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська зазначила, що інституція могла би працювати значно продуктивніше, якби були представники по всій країні.

"Сьогодні навантаження на представника уповноваженого і представників Секретаріату є критично високим. Скажу прямо – за нинішніх ресурсів система працює на межі своїх можливостей. Тому розширення штатної чисельності Секретаріату, та підвищення нашої інституційної спроможності – це не бюрократична примха, а нагальна потреба, я б сказала, національної безпеки", – наголосила омбудсмен.

Як повідомлялося, у серпні 2025 року уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська наполягала на необхідності присутності мінімум по одному представнику мовного омбудсмена в кожній області.