Зеленський доручив Гнатову й Умєрову опрацювати військові модальності drone deal з ЄС

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника Генштабу Андрія Гнатова та секретаря РНБО Рустема Умєрова, темами якої були дипстрайки та домовленості з Близьким Сходом.

"Окремо працюємо по стратегічному напряму Drone Deal з Євросоюзом. Напередодні детально говорили про це з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Розробляємо план, який допоможе посилити захист Європи та охоплюватиме всі ключові елементи безпеки. Доручив Андрію Гнатову та Рустему Умєрову опрацювати конкретні військові модальності цієї співпраці з Європейським Союзом", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Також Гнатов доповів щодо захисних дій і українських дипстрайків за минулу добу

У свою чергу, Умєров доповів про реалізацію безпекових та економічних домовленостей на Близькому Сході та в регіоні Затоки.