Інтерфакс-Україна
Події
15:18 05.05.2026

Зеленський доручив Гнатову й Умєрову опрацювати військові модальності drone deal з ЄС

1 хв читати
Зеленський доручив Гнатову й Умєрову опрацювати військові модальності drone deal з ЄС
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника Генштабу Андрія Гнатова та секретаря РНБО Рустема Умєрова, темами якої були дипстрайки та домовленості з Близьким Сходом.

"Окремо працюємо по стратегічному напряму Drone Deal з Євросоюзом. Напередодні детально говорили про це з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Розробляємо план, який допоможе посилити захист Європи та охоплюватиме всі ключові елементи безпеки. Доручив Андрію Гнатову та Рустему Умєрову опрацювати конкретні військові модальності цієї співпраці з Європейським Союзом", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Також Гнатов доповів щодо захисних дій і українських дипстрайків за минулу добу

У свою чергу, Умєров доповів про реалізацію безпекових та економічних домовленостей на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

 

Теги: #дрони #близький_схід #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:02 05.05.2026
Зеленський запропонував Бахрейну укласти drone deal

Зеленський запропонував Бахрейну укласти drone deal

12:48 05.05.2026
Зеленський заявив про удар крилатими ракетами F-5 Flamingo по об'єкту ВПК у Чебоксарах

Зеленський заявив про удар крилатими ракетами F-5 Flamingo по об'єкту ВПК у Чебоксарах

12:45 05.05.2026
Президент Євроради вітає ініціативу Зеленського щодо припинення вогню, починаючи з 6 травня

Президент Євроради вітає ініціативу Зеленського щодо припинення вогню, починаючи з 6 травня

11:25 05.05.2026
Зеленський про підсумки квітня: понад 35 тис. втрат РФ та зростання вдвічі дальніх ударів України

Зеленський про підсумки квітня: понад 35 тис. втрат РФ та зростання вдвічі дальніх ударів України

10:15 05.05.2026
Зеленський про нічні удари РФ: Абсолютний цинізм – просити про тишу й бити ракетами

Зеленський про нічні удари РФ: Абсолютний цинізм – просити про тишу й бити ракетами

19:15 04.05.2026
Україні ніхто офіційно не пропонував припинення вогню на 9 травня – Зеленський

Україні ніхто офіційно не пропонував припинення вогню на 9 травня – Зеленський

18:24 04.05.2026
Прем'єр Грузії про зустріч із Зеленським: Це була дружня та цікава розмова

Прем'єр Грузії про зустріч із Зеленським: Це була дружня та цікава розмова

17:25 04.05.2026
Зеленський обговорив із Рютте залучення нових внесків у програму PURL

Зеленський обговорив із Рютте залучення нових внесків у програму PURL

17:22 04.05.2026
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Грузії: Є відкриті питання, важливий діалог

Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Грузії: Є відкриті питання, важливий діалог

16:39 04.05.2026
Зеленський запропонував Пашиняну провести наступне засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва у Києві

Зеленський запропонував Пашиняну провести наступне засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва у Києві

ВАЖЛИВЕ

Нардепу Дубінському повідомлено про нову підозру у державній зраді

Судну ASOMATOS було дозволено розвантажити 26,9 тис. тонн викраденої української пшениці в Єгипті попри позицію Києва – Сибіга

В СБУ розкрили деталі ураження НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" та НПС "Кіріші" в Росії

Генштаб ЗСУ: Уражено завод "ВНИИР-Прогресс", НПЗ "Киришиский" та низку інших об'єктів ворога

ЄК розпочинає формування Альянсу ЄС-Україна у сфері безпілотників

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ: Удари Сил оборони завдали Туапсинському НПЗ та порту міста збитків на понад $300 млн

Учасники основних сесій НМТ матимуть змогу завантажити запрошення не пізніше 10 травня – УЦОЯО

Нардепу Дубінському повідомлено про нову підозру у державній зраді

США не дозволять Ірану блокувати Ормузьку протоку – голова Пентагону

Правоохоронці викрили чергові схеми ухилення від мобілізації і затримали їх організаторів у різних регіонах

Штат Секретаріату мовного омбудсмена буде розширено з 2027р – Мінкультури

Мовний омбудсмен: Попри позитивні зрушення, ми все ще перебуваємо в полоні інерції

Судну ASOMATOS було дозволено розвантажити 26,9 тис. тонн викраденої української пшениці в Єгипті попри позицію Києва – Сибіга

Мовний омбудсмен: в столичному театрі "Темний софіт" досі є вистави російською мовою

В СБУ розкрили деталі ураження НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" та НПС "Кіріші" в Росії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА