15:10 05.05.2026

Мовний омбудсмен: Попри позитивні зрушення, ми все ще перебуваємо в полоні інерції

Фото: Єгор Шуміхін

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявляє про недостатнє фінансування мовної політики в Україні.

"Попри позитивні зрушення, ми все ще перебуваємо в полоні інерції. 2025-й рік продемонстрував, що формальне дотримання букви закону не завжди означає прийняття його духу. Мене хвилює позаурочна двомовність освіти, латентний опір в окремих сегментах сфери обслуговування, прикритий людський чинник в органах місцевого самоврядування", – сказала Івановська на прес-конференції у вівторок в Києві, представляючи річний звіт діяльності мовного омбудсмена у 2025 році.

Вона наголосила, що державна мовна політика має базуватися на міцному інституційному підґрунті, зокрема, Державна національно-культурна програма розвитку державної мови до 2030 року потребує сталого фінансового наповнення.

Івановська також поскаржилася на нестачу фінансування на реалізацію заходів розвитку української мови, зокрема, в минулому році потреба була покрита менше, ніж на третину. А також заявила, що наполягає на перегляді бюджетних призначень.

"Невідкладного ухвалення Верховною Радою потребують зміни до базового мовного закону. Над ними тривали час працювала робоча група у складі Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, до якої були залучені наші колеги, представники громадського сектору та делегати заінтересованих інститутів", – зазначила вона.

Омбудсмен вважає, що запропоновані зміни покликані подолати правові колізії задля максимально ефективного захисту державної мови.

"Інститут уповноваженого має перейти від контролю за формою до формування середовища. Представник уповноваженого в регіоні повинен перестати бути лише суб'єктом контролю. Його місія має трансформуватися в бік превенції, живого діалогу та формування простору мовної стійкості в кожній громаді", – наголосила Івановська.

Також за її словами, буде ініційовано створення технологічних інструментів моніторингу інтерфейсів.

Серед іншого, Секретаріатом було ініційовано створення Координаційної ради з питань мовної політики, яку має очолити віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

Як повідомлялося, у 2025 році уповноваженому із захисту державної мови в Україні надійшло на 26% більше звернень, зокрема про порушення мовного законодавства, ніж у 2024 році.

Мовний омбудсмен наклав 95 штрафів на 368,9 тис. грн за порушення мовного законодавства у 2025 році.

