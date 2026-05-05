15:05 05.05.2026

Судну ASOMATOS було дозволено розвантажити 26,9 тис. тонн викраденої української пшениці в Єгипті попри позицію Києва – Сибіга

Попри офіційний запит України, єгипетський порт Абу-Кір дозволив розвантажити 26,9 тис. тонн викраденої української пшениці з судна "ASOMATOS", повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Попри неодноразові попередження, судну "ASOMATOS" було дозволено розвантажити 26,9 тис. тонн викраденої української пшениці в Абу-Кірі. Це вже четвертий випадок відмивання Росією викраденого українського зерна в єгипетських портах з квітня", – написав він у соцмережі Х.

Міністр зазначив, що "ASOMATOS" було дозволено розвантажитися навіть попри те, що чотири дні тому генеральний прокурор України направив офіційний запит на правову допомогу до Міністерства юстиції Єгипту щодо цього незаконного вантажу, експортованого підсанкційним "Агро-Фрегатом" через окупований Крим, та надав усі необхідні дані та правові підстави для арешту судна та його вантажу.

"Україна – це країна, яка багато років відігравала роль надійного гаранта продовольчої безпеки Єгипту, і ми не розуміємо, чому єгипетські партнери відплачують нам тим, що продовжують приймати викрадене українське зерно.

Крім того, ми нагадуємо Єгипту та всім іншим країнам, що Україна пережила геноцид через голод минулого століття, коли Москва наказала забрати зерно у нашого народу. Тепер, коли Москва знову краде наше зерно, це викликає найгірші спогади", – заявив Сибіга.

МЗС закликало єгипетських партнерів дотримуватися міжнародного права, власних обіцянок, даних Україні та принципів двосторонніх відносин.

"Вкрадені товари з окупованих територій мають бути конфісковані, а не прийняті. Мародерство – це не торгівля, а співучасть, яка лише підживлює подальшу агресію", – наголосив міністр.

 

