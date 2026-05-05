Мовний омбудсмен: в столичному театрі "Темний софіт" досі є вистави російською мовою

Уповноважена із захисту державної мови в Україні Олена Івановська заявляє, що в столичному театрі "Темний софіт" досі є вистави російською мовою.

"Особливо важливо відзначити театральну сферу. Російськомовні вистави практично зникли репертуарів, поступившись місцем живому українському слову", – сказала Івановська на прес-конференції у вівторок в Києві, представляючи річний звіт діяльності мовного омбудсмена у 2025 році.

В той же час, вона звернула увагу на "прикрий інцидент", де по результатам державного контролю було виявлено, що столичний театр "Темний софіт" досі має вистави недержавною мовою.

"Ми активно працюємо в тому напрямку, і сподіваємося, що їх репертуар буде змінений", – наголосила омбудсмен.