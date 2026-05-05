В СБУ розкрили деталі ураження НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" та НПС "Кіріші" в Росії

Служба безпеки України разом із підрозділами Сил оборони – Силами спеціальних операцій та Силами безпілотних систем, уразили нафтопереробний завод "Кірішінафтооргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію "Кіріші" в Ленінградській області (Росія).

"Бійці "Альфи" СБУ спільно із Силами оборони (ССО та СБС) провели успішне ураження об'єктів нафтоінфраструктури в Ленінградській області РФ. "Бавовна" палає на НПЗ "Кірішінафтооргсинтез", а також на нафтоперекачувальній станції "Кіріши"", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі СБУ.

За інформацією спецслужби, НПЗ входить до трійки найбільших нафтопереробних заводів РФ та має потужність переробки 20-21 млн тонн нафти на рік. На підприємство припадає понад 6% від загального обсягу всієї нафтопереробки РФ. Нафтоперекачувальна станція є одним із ключових об'єктів, що забезпечують постачання нафти та нафтопродуктів на експорт через порт Приморськ.

Внаслідок атаки безпілотників СБУ на "Кірішінафтооргсинтез" зафіксовано влучання по трьох установках АВТ, які відповідають за первинну переробку нафти. Триває пожежа. На території нафтоперекачувальної станції уражено резервуар із нафтопродуктами.