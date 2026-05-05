Генштаб ЗСУ: Уражено завод "ВНИИР-Прогресс", НПЗ "Киришиский" та низку інших об'єктів ворога

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження підприємства військово-промислового комплексу "ВНИИР-Прогресс" та нафтопереробного заводу "Киришиский" на території Росії на низки об'єктів противника тимчасово окупованій території України.

"У ніч на 5 травня підрозділи Сил оборони України уразили завод "ВНИИР-Прогресс" (Чєбоксари, республіка Чувашія, рф). Завод "ВНИИР-Прогресс" займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема адаптивних антенних решіток "Комета", що застосовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, а також у крилатих і балістичних ракетах, уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для авіабомб та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює удари по Україні", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

За інформацією військових, також уражено інфраструктуру НПЗ "Киришский" у Ленінградській області РФ з подальшою пожежею на території об'єкту.

Масштаби збитків уточнюються.

Окрім того, впродовж минулої доби Сили оборони успішно уразили польовий склад пально-мастильних матеріалів у районі Ведмежого на ТОТ Луганщини, командно-спостережний пункт (Сміле) та радіолокаційну станцію "Каста" (Єлисеївка) противника у Запорізькій області, склад матеріально-технічних засобів у околицях Донецька.

Втрати окупантів уточнюються.