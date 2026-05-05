Інтерфакс-Україна
Події
14:28 05.05.2026

Генштаб ЗСУ: Уражено завод "ВНИИР-Прогресс", НПЗ "Киришиский" та низку інших об'єктів ворога

1 хв читати
Генштаб ЗСУ: Уражено завод "ВНИИР-Прогресс", НПЗ "Киришиский" та низку інших об'єктів ворога
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження підприємства військово-промислового комплексу "ВНИИР-Прогресс" та нафтопереробного заводу "Киришиский" на території Росії на низки об'єктів противника тимчасово окупованій території України.

"У ніч на 5 травня підрозділи Сил оборони України уразили завод "ВНИИР-Прогресс" (Чєбоксари, республіка Чувашія, рф). Завод "ВНИИР-Прогресс" займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема адаптивних антенних решіток "Комета", що застосовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, а також у крилатих і балістичних ракетах, уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для авіабомб та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює удари по Україні", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

За інформацією військових, також уражено інфраструктуру НПЗ "Киришский" у Ленінградській області РФ з подальшою пожежею на території об'єкту.

Масштаби збитків уточнюються.

Окрім того, впродовж минулої доби Сили оборони успішно уразили польовий склад пально-мастильних матеріалів у районі Ведмежого на ТОТ Луганщини, командно-спостережний пункт (Сміле) та радіолокаційну станцію "Каста" (Єлисеївка) противника у Запорізькій області, склад матеріально-технічних засобів у околицях Донецька.

Втрати окупантів уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:48 05.05.2026
Зеленський заявив про удар крилатими ракетами F-5 Flamingo по об'єкту ВПК у Чебоксарах

Зеленський заявив про удар крилатими ракетами F-5 Flamingo по об'єкту ВПК у Чебоксарах

07:28 05.05.2026
Окупанти за добу втратили 970 осіб та 208 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 970 осіб та 208 од. спецтехніки

19:16 04.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено склади БпЛА, боєприпасів і ПММ та об'єкти ППО противника на ТОТ України

Генштаб ЗСУ: Уражено склади БпЛА, боєприпасів і ПММ та об'єкти ППО противника на ТОТ України

08:33 04.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1601 ворожу ціль

Сили безпілотних систем уразили за добу 1601 ворожу ціль

08:26 04.05.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 148 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 148 бойових зіткнень

14:42 03.05.2026
В ССО розповіли подробиці про ураження минулої ночі "Каракурта" та нафтового терміналу біля Санкт-Петербургу

В ССО розповіли подробиці про ураження минулої ночі "Каракурта" та нафтового терміналу біля Санкт-Петербургу

14:18 03.05.2026
Зеленський: Мінус ще один російський носій "калібрів", сторожовий катер та танкер тіньового флоту

Зеленський: Мінус ще один російський носій "калібрів", сторожовий катер та танкер тіньового флоту

13:00 03.05.2026
Угруповання СБС у квітні уразило 38 засобів ППО РФ загальною вартістю близько $1,1 млрд

Угруповання СБС у квітні уразило 38 засобів ППО РФ загальною вартістю близько $1,1 млрд

09:42 03.05.2026
Зеленський повідомив про ураження двох російських танкерів біля порту Новоросійськ

Зеленський повідомив про ураження двох російських танкерів біля порту Новоросійськ

08:25 03.05.2026
ППО ліквідувала 249 із 268 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 19 дронів на 15 локаціях – Повітряні сили

ППО ліквідувала 249 із 268 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 19 дронів на 15 локаціях – Повітряні сили

ВАЖЛИВЕ

ЄК розпочинає формування Альянсу ЄС-Україна у сфері безпілотників

Зеленський заявив про удар крилатими ракетами F-5 Flamingo по об'єкту ВПК у Чебоксарах

Алюшина не має наміру продовжувати роботу в НАДС після завершення контракту у травні

Кількість ударів middle strike у квітні подвоїлася порівняно з березнем – міністр оборони

Голова НАДС Алюшина: норма про обов'язковий досвід військової служби для вступу на держслужбу певною мірою дискримінує

ОСТАННЄ

Притула заявив про критичність відтоку людей з волонтерського руху та закликав до об'єднання

Посадовцю Луцької міськради повідомлено про підозру в хабарі за документи для видобутку надр

Велика Британія ввела санкції проти 35 осіб та організацій, які постачають компоненти та мігрантів для виробництва БпЛА в РФ

ЄК розпочинає формування Альянсу ЄС-Україна у сфері безпілотників

Ribas Hotels Group та Maritur Turizm будують п'ятизірковий готельний комплекс в Турції

Мовний омбудсмен про зміни до закону про мову в освіті: ми будемо стояти на захисті нашого чинного закону

Співвласник заводу з Луганська перереєстрував бізнес за законодавством РФ, у 2025р отримав понад 2,3 млн грн доходу – Офіс генпрокурора

У Латвії почалися навчання НАТО

Ескголова ОП Богдан заявив, що санкції проти нього введено за протидію корупції, анонсував власне розслідування

Президент Євроради вітає ініціативу Зеленського щодо припинення вогню, починаючи з 6 травня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА