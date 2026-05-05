14:14 05.05.2026

Притула заявив про критичність відтоку людей з волонтерського руху та закликав до об'єднання

Волонтер та громадський діяч Сергій Притула закликав до об'єднання всіх учасників волонтерського руху в Україні на тлі складнощів із закриттям зборів та відтоку людей.

"Дуже часто натрапляю у соцмережах на дописи волонтерів про те, що закривати збори стає нестерпно важко. 2024 і 2025 теж були не подарунком, але у 2026 все дуже скрутно. Але чесна розмова полягає у тому, що буде ще важче. Донати від фізосіб йдуть за мобілізованими. І з кожним місяцем к-сть тих, хто донатить на потреби безпосередньо того підрозділу де служить друг, знайомий, чоловік чи сестра – зростатиме. І якщо фондам відтік донорів фізосіб перекрив донатами бізнес, то у випадку зі зборами на банку чи волонтерську картку на такий сценарій розраховувати не доводиться", – написав Притула у Facebook у вівторок.

Він наголосив, що "зараз відтік людей з волонтерського руху є критичним для країни". "Забезпечення війська державою та партнерами суттєво краще, аніж в перших 1,5-2 роки після початку повномасштабного вторгнення, але волонтерські ініціативи і далі є "пожежними бригадами" для підрозділів та ділянок фронту завдяки незрівняно швидшій ніж державним логістиці, закупівлям і прийнятті рішень", – зазначив волонтер.

Задля забезпечення стабільності масовості та спроможності учасників волонтерського руху Притула закликав до об'єднання зусиль та відмови від непорозумінь.

"Розрізнені волонтерські ініціативи мають об'єднуватись. Розрізнені волонтерські ініціативи мають створювати спільноти! Тільки синергія зусиль зараз дозволить отримувати результат. А це означає, що якісь образи, сварки та непорозуміння варто закопати дуже глибоко в землю і подати один одному руку. А потім пліч-о-пліч з подвоєною-потроєною енергією закривати спільно ті виклики, які самотужки все важче і важче. Особисті амбіції – це добре, але під час війни важливішою є доросла поведінка, яка несе користь для захисників. Об'єднання = виживання!", – резюмував він.

Як повідомлялося, волонтер та громадський діяч, радник міністра оборони Сергій Стерненко, чий благодійний фонд "Спільнота Стерненка" є найбільшим недержавним постачальником дронів в Україні, у середині березня заявив про суттєве зменшення благодійних надходжень в останні місяці, через що змушений скоротити виконання запитів від військовослужбовців.

 

