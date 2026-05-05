Інтерфакс-Україна
Події
14:03 05.05.2026

ЄК розпочинає формування Альянсу ЄС-Україна у сфері безпілотників

2 хв читати
ЄК розпочинає формування Альянсу ЄС-Україна у сфері безпілотників
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Європейська комісія (ЄК) оголосила у вівторок, що в тісній співпраці з українською стороною запускає Альянс ЄС-Україна з безпілотних літальних апаратів (EU-Ukraine Drone Alliance) і проводить прийом заявок на вступ до засновників.

"Для досягнення цих цілей ми шукаємо підходящих кандидатів, які є юридичними особами з підтвердженим досвідом і знаннями у сфері оборонних дронів і засобів протидії їм у ЄС та/або Україні, а також готових до активної участі в діяльності альянсу. Мета цього першого конкурсу – відбір членів-засновників альянсу, які сформують першу раду, здатну визначати його діяльність і пріоритети", – йдеться в комюніке ЄК.

У Брюсселі пояснюють, що зміцнення європейського потенціалу в галузі безпілотних літальних апаратів і протидії їм "має ґрунтуватися на уроках, отриманих із досвіду України".

Очікується, що "альянс буде ініціативою, очолюваною промисловістю, яка об'єднає виробників систем і новаторів, включно зі стартапами та компаніями, що перебувають на стадії масштабування, а також кінцевими користувачами з країн ЄС, держав Європейської економічної зони та Європейської асоціації вільної торгівлі та України".

Метою альянсу оголошено "сприяння поточним європейським зусиллям зі створення всеосяжного потенціалу в галузі безпілотників і протидії їм".

"Нещодавні неодноразові порушення повітряного простору держав-членів ЄС продемонстрували нагальну необхідність створення гнучкого, оперативного та сучасного європейського потенціалу протидії безпілотним літальним апаратам. Безпілотники та засоби протидії їм є одним із пріоритетних напрямів (...), визначених та узгоджених державами-членами", – зазначили в Єврокомісії.

Теги: #україна #єк #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:05 05.05.2026
Велика Британія ввела санкції проти 35 осіб та організацій, які постачають компоненти та мігрантів для виробництва БпЛА в РФ

Велика Британія ввела санкції проти 35 осіб та організацій, які постачають компоненти та мігрантів для виробництва БпЛА в РФ

10:28 05.05.2026
ЄК готується до будь-якого розвитку паливної кризи на ринку авіаперевезень – представник ЄК

ЄК готується до будь-якого розвитку паливної кризи на ринку авіаперевезень – представник ЄК

09:26 05.05.2026
Швеція збереже підтримку України й після виборів 2026 року – міністр фінансових ринків

Швеція збереже підтримку України й після виборів 2026 року – міністр фінансових ринків

18:50 01.05.2026
Британські викладачі допоможуть модернізувати підготовку фахівців з БпЛА – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

Британські викладачі допоможуть модернізувати підготовку фахівців з БпЛА – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

13:15 01.05.2026
Держкіно України та Азербайджан обговорили співпрацю у сфері кінематографії

Держкіно України та Азербайджан обговорили співпрацю у сфері кінематографії

15:02 30.04.2026
Європарламент вимагає справедливості та відповідальності за жертви в Україні – резолюція

Європарламент вимагає справедливості та відповідальності за жертви в Україні – резолюція

19:08 29.04.2026
США виділяють $100 млн на відновлення систем ядерної безпеки ЧАЕС

США виділяють $100 млн на відновлення систем ядерної безпеки ЧАЕС

17:30 29.04.2026
До 155-річчя Лесі Українки у Києві презентували переклади її творів азербайджанською мовою

До 155-річчя Лесі Українки у Києві презентували переклади її творів азербайджанською мовою

16:21 29.04.2026
Війна на Близькому Сході довела ризики залежності ЄС від імпорту викопного палива – фон дер Ляєн

Війна на Близькому Сході довела ризики залежності ЄС від імпорту викопного палива – фон дер Ляєн

16:07 29.04.2026
Ухвалено рекомендацію ЄК державам-членам ЄС щодо перевірки віку користувачів інтернету

Ухвалено рекомендацію ЄК державам-членам ЄС щодо перевірки віку користувачів інтернету

ВАЖЛИВЕ

Судну ASOMATOS було дозволено розвантажити 26,9 тис. тонн викраденої української пшениці в Єгипті попри позицію Києва – Сибіга

В СБУ розкрили деталі ураження НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" та НПС "Кіріші" в Росії

Генштаб ЗСУ: Уражено завод "ВНИИР-Прогресс", НПЗ "Киришиский" та низку інших об'єктів ворога

Зеленський заявив про удар крилатими ракетами F-5 Flamingo по об'єкту ВПК у Чебоксарах

Алюшина не має наміру продовжувати роботу в НАДС після завершення контракту у травні

ОСТАННЄ

Судну ASOMATOS було дозволено розвантажити 26,9 тис. тонн викраденої української пшениці в Єгипті попри позицію Києва – Сибіга

Мовний омбудсмен: в столичному театрі "Темний софіт" досі є вистави російською мовою

В СБУ розкрили деталі ураження НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" та НПС "Кіріші" в Росії

Генштаб ЗСУ: Уражено завод "ВНИИР-Прогресс", НПЗ "Киришиский" та низку інших об'єктів ворога

Притула заявив про критичність відтоку людей з волонтерського руху та закликав до об'єднання

Посадовцю Луцької міськради повідомлено про підозру в хабарі за документи для видобутку надр

Ribas Hotels Group та Maritur Turizm будують п'ятизірковий готельний комплекс в Турції

Мовний омбудсмен про зміни до закону про мову в освіті: ми будемо стояти на захисті нашого чинного закону

Співвласник заводу з Луганська перереєстрував бізнес за законодавством РФ, у 2025р отримав понад 2,3 млн грн доходу – Офіс генпрокурора

У Латвії почалися навчання НАТО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА