ЄК розпочинає формування Альянсу ЄС-Україна у сфері безпілотників

Європейська комісія (ЄК) оголосила у вівторок, що в тісній співпраці з українською стороною запускає Альянс ЄС-Україна з безпілотних літальних апаратів (EU-Ukraine Drone Alliance) і проводить прийом заявок на вступ до засновників.

"Для досягнення цих цілей ми шукаємо підходящих кандидатів, які є юридичними особами з підтвердженим досвідом і знаннями у сфері оборонних дронів і засобів протидії їм у ЄС та/або Україні, а також готових до активної участі в діяльності альянсу. Мета цього першого конкурсу – відбір членів-засновників альянсу, які сформують першу раду, здатну визначати його діяльність і пріоритети", – йдеться в комюніке ЄК.

У Брюсселі пояснюють, що зміцнення європейського потенціалу в галузі безпілотних літальних апаратів і протидії їм "має ґрунтуватися на уроках, отриманих із досвіду України".

Очікується, що "альянс буде ініціативою, очолюваною промисловістю, яка об'єднає виробників систем і новаторів, включно зі стартапами та компаніями, що перебувають на стадії масштабування, а також кінцевими користувачами з країн ЄС, держав Європейської економічної зони та Європейської асоціації вільної торгівлі та України".

Метою альянсу оголошено "сприяння поточним європейським зусиллям зі створення всеосяжного потенціалу в галузі безпілотників і протидії їм".

"Нещодавні неодноразові порушення повітряного простору держав-членів ЄС продемонстрували нагальну необхідність створення гнучкого, оперативного та сучасного європейського потенціалу протидії безпілотним літальним апаратам. Безпілотники та засоби протидії їм є одним із пріоритетних напрямів (...), визначених та узгоджених державами-членами", – зазначили в Єврокомісії.