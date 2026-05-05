Інтерфакс-Україна
Події
14:06 05.05.2026

Посадовцю Луцької міськради повідомлено про підозру в хабарі за документи для видобутку надр

1 хв читати
Посадовцю Луцької міськради повідомлено про підозру в хабарі за документи для видобутку надр

Луцька окружна прокуратура оголосила підозру заступнику начальника одного з відділів Луцької міської ради у вимаганні та одержанні хабаря у $30 тис. за видачу документів суб’єкту господарювання для подальшого отримання дозволу на користування піщаного кар’єру в Луцькому районі, повідомляється у телеграм-каналі Офісу генпрокурора у вівторок.

"За даними слідства, чиновник діяв через посередника та отримав від представника підприємства $30 тис. за виготовлення і видачу документів про відсутність об’єктів культурної спадщини на території піщаного кар’єру в Луцькому районі", – йдеться у повідомленні.

Посадовця затримали 30 квітня 2026 року після одержання коштів. Його звинувачують у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).

Суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокурори оскаржують це рішення та наполягають на триманні під вартою.

Вирішується питання про відсторонення підозрюваного від займаної посади.

Теги: #луцьк #хабар #посадовець #офіс_генпрокурора

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:23 05.05.2026
Співвласник заводу з Луганська перереєстрував бізнес за законодавством РФ, у 2025р отримав понад 2,3 млн грн доходу – Офіс генпрокурора

Співвласник заводу з Луганська перереєстрував бізнес за законодавством РФ, у 2025р отримав понад 2,3 млн грн доходу – Офіс генпрокурора

16:01 04.05.2026
У Києві затримано власницю луганського підприємства, яке відремонтувало "будинок уряду лнр" – Офіс генпрокурора

У Києві затримано власницю луганського підприємства, яке відремонтувало "будинок уряду лнр" – Офіс генпрокурора

14:35 04.05.2026
Не внесену до кадастру землю в Київській області оформлювали на підставних осіб і продавали – Офіс генпрокурора

Не внесену до кадастру землю в Київській області оформлювали на підставних осіб і продавали – Офіс генпрокурора

11:44 01.05.2026
Коломойському повідомлено про нову підозру – у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн ПриватБанку

Коломойському повідомлено про нову підозру – у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн ПриватБанку

11:43 01.05.2026
На Рівненщині військовому повідомили про підозру у замаху на вбивство після обстрілу працівників ТЦК і поліцейського

На Рівненщині військовому повідомили про підозру у замаху на вбивство після обстрілу працівників ТЦК і поліцейського

10:16 01.05.2026
Суд зобов'язав енергопостачальника на Херсонщині повернути кошти, отримані внаслідок незаконного підвищення тарифу для військових

Суд зобов'язав енергопостачальника на Херсонщині повернути кошти, отримані внаслідок незаконного підвищення тарифу для військових

16:59 29.04.2026
Троє чоловіків отримали по 15 років тюрми за підпали об'єктів залізничної інфраструктури та авто військових

Троє чоловіків отримали по 15 років тюрми за підпали об'єктів залізничної інфраструктури та авто військових

17:21 28.04.2026
Офіс генпрокурора робитиме все можливе для притягнення археолога Бутягіна до відповідальності – заява

Офіс генпрокурора робитиме все можливе для притягнення археолога Бутягіна до відповідальності – заява

10:44 28.04.2026
Суд дозволив провести заочне розслідування щодо розтрати $113 млн екснардепом-бенефіціаром банку "Фінанси та Кредит"

Суд дозволив провести заочне розслідування щодо розтрати $113 млн екснардепом-бенефіціаром банку "Фінанси та Кредит"

16:56 27.04.2026
На Львівщині викрили кіберзлочинців, які заробили 10 млн грн на продажі зламаних акаунтів Roblox в РФ – прокуратура

На Львівщині викрили кіберзлочинців, які заробили 10 млн грн на продажі зламаних акаунтів Roblox в РФ – прокуратура

ВАЖЛИВЕ

В СБУ розкрили деталі ураження НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" та НПС "Кіріші" в Росії

Генштаб ЗСУ: Уражено завод "ВНИИР-Прогресс", НПЗ "Киришиский" та низку інших об'єктів ворога

ЄК розпочинає формування Альянсу ЄС-Україна у сфері безпілотників

Зеленський заявив про удар крилатими ракетами F-5 Flamingo по об'єкту ВПК у Чебоксарах

Алюшина не має наміру продовжувати роботу в НАДС після завершення контракту у травні

ОСТАННЄ

Мовний омбудсмен: в столичному театрі "Темний софіт" досі є вистави російською мовою

В СБУ розкрили деталі ураження НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" та НПС "Кіріші" в Росії

Генштаб ЗСУ: Уражено завод "ВНИИР-Прогресс", НПЗ "Киришиский" та низку інших об'єктів ворога

Притула заявив про критичність відтоку людей з волонтерського руху та закликав до об'єднання

Велика Британія ввела санкції проти 35 осіб та організацій, які постачають компоненти та мігрантів для виробництва БпЛА в РФ

ЄК розпочинає формування Альянсу ЄС-Україна у сфері безпілотників

Ribas Hotels Group та Maritur Turizm будують п'ятизірковий готельний комплекс в Турції

Мовний омбудсмен про зміни до закону про мову в освіті: ми будемо стояти на захисті нашого чинного закону

У Латвії почалися навчання НАТО

Зеленський заявив про удар крилатими ракетами F-5 Flamingo по об'єкту ВПК у Чебоксарах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА