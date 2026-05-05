Посадовцю Луцької міськради повідомлено про підозру в хабарі за документи для видобутку надр

Луцька окружна прокуратура оголосила підозру заступнику начальника одного з відділів Луцької міської ради у вимаганні та одержанні хабаря у $30 тис. за видачу документів суб’єкту господарювання для подальшого отримання дозволу на користування піщаного кар’єру в Луцькому районі, повідомляється у телеграм-каналі Офісу генпрокурора у вівторок.

"За даними слідства, чиновник діяв через посередника та отримав від представника підприємства $30 тис. за виготовлення і видачу документів про відсутність об’єктів культурної спадщини на території піщаного кар’єру в Луцькому районі", – йдеться у повідомленні.

Посадовця затримали 30 квітня 2026 року після одержання коштів. Його звинувачують у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).

Суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокурори оскаржують це рішення та наполягають на триманні під вартою.

Вирішується питання про відсторонення підозрюваного від займаної посади.