Інтерфакс-Україна
Події
14:05 05.05.2026

Велика Британія ввела санкції проти 35 осіб та організацій, які постачають компоненти та мігрантів для виробництва БпЛА в РФ

2 хв читати
Велика Британія ввела санкції проти 35 осіб та організацій, які постачають компоненти та мігрантів для виробництва БпЛА в РФ
Фото: Unsplash

Велика Британія оголосила про введення низки нових санкцій, спрямованих на обмеження виробництва російських безпілотників та боротьбу зі злочинними мережами, що експлуатують мігрантів з усього світу для підтримки незаконної війни Росії в Україні.

"Ці санкції викривають та зривають діяльність тих, хто торгує мігрантами, використовуючи їх як "гарматне м’ясо", а також постачає незаконні компоненти на заводи Путіна з виробництва дронів, які застосовуються проти невинних цивільних осіб та життєво важливої інфраструктури", – заявив міністр з питань санкцій Стівен Доуті.

Як йдеться у повідомленні на сайті британського уряду, ці заходи спрямовано проти 35 осіб та організацій, зокрема тих, хто відповідає за мережі торгівлі людьми, що постачають експлуатованих мігрантів у російську військову машину.

"Мережі, на які накладено санкції з боку Великої Британії, обманним шляхом вербують іноземних мігрантів, які прагнуть кращого життя, і або відправляють їх на передову як "гарматне м’ясо", або залучають до роботи на збройових заводах. Зокрема, це відбувається за допомогою таких схем, як російська програма "Алабуга Старт" з виробництва дронів на підприємстві, щодо якого Велика Британія застосувала санкції", – зазначено у повідомленні.

До переліку об’єктів санкцій також увійшли фізичні та юридичні особи з третіх країн, зокрема з Таїланду та Китаю, які відповідають за постачання до Росії комплектуючих для дронів та інших важливих військових товарів.

"Серед тих, хто потрапив під санкції, є Павло Нікітін, чия компанія розробляє російський безпілотник ВТ-40 – дешевий, масово вироблений ударний безпілотник, який Росія широко використовувала під час атак на Україну", – інформує уряд королівства.

Крім того, під санкції потрапили три особи, пов’язані з російською державою, які займалися вербуванням людей для поїздки в Україну з метою воювати на боці Росії.

"Серед них – Поліна Олександрівна Азарних, яка за підтримки російської держави сприяла перевезенню осіб з таких країн, як Єгипет, Ірак, Кот-д’Івуар, Нігерія, Марокко, Сирія та Ємен через Росію до України, де їх, після мінімальної підготовки та жахливих умов, відправляють на передову для підтримки незаконної агресивної війни Росії", – зазначили у повідомленні.

Через британську систему санкцій щодо нелегальної міграції та торгівлі людьми (GIMTiPS) уряд Великої Британії може застосовувати обмеження до фізичних та юридичних осіб у будь-якій точці світу, причетних до незаконного перевезення людей та торгівлі людьми, а також до осіб, які сприяють цим злочинам, таких як фінансисти, та компаній, що беруть участь у ланцюгах постачання малих суден.

Теги: #бпла #санкції_рф #велика_британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:03 05.05.2026
ЄК розпочинає формування Альянсу ЄС-Україна у сфері безпілотників

ЄК розпочинає формування Альянсу ЄС-Україна у сфері безпілотників

13:57 04.05.2026
В Єврокомісії назвали "важливим" намір Лондона взяти участь в EUR90 млрд для України

В Єврокомісії назвали "важливим" намір Лондона взяти участь в EUR90 млрд для України

18:50 01.05.2026
Британські викладачі допоможуть модернізувати підготовку фахівців з БпЛА – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

Британські викладачі допоможуть модернізувати підготовку фахівців з БпЛА – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

16:48 30.04.2026
Росія може порушити питання про припинення вогню в обмін на скасування санкцій щодо певних підприємств – Зеленський

Росія може порушити питання про припинення вогню в обмін на скасування санкцій щодо певних підприємств – Зеленський

23:31 28.04.2026
Зона дії керованих "Шахедів" сягає Києва, Полтави, Дніпра, Кривого Рогу, Одеси та Миколаєва – радник глави МО

Зона дії керованих "Шахедів" сягає Києва, Полтави, Дніпра, Кривого Рогу, Одеси та Миколаєва – радник глави МО

23:31 28.04.2026
Зона дії керованих "Шахедів" сягає Києва, Полтави, Дніпра, Кривого Рогу, Одеси та Миколаєва – радник глави МО

Зона дії керованих "Шахедів" сягає Києва, Полтави, Дніпра, Кривого Рогу, Одеси та Миколаєва – радник глави МО

17:03 28.04.2026
Японська Terra Drone Corporation інвестуватиме в українську WinnyLab для розробки дронів-перехоплювачів

Японська Terra Drone Corporation інвестуватиме в українську WinnyLab для розробки дронів-перехоплювачів

17:26 23.04.2026
ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей, привласнення спадщини та пропаганду

ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей, привласнення спадщини та пропаганду

17:24 23.04.2026
ЄС вперше заборонив експорт машин з програмним керуванням до Киргизстану

ЄС вперше заборонив експорт машин з програмним керуванням до Киргизстану

17:12 23.04.2026
ЄС запровадив санкції до 58 роскомпаній та осіб, причетних до виробництва безпілотників

ЄС запровадив санкції до 58 роскомпаній та осіб, причетних до виробництва безпілотників

ВАЖЛИВЕ

В СБУ розкрили деталі ураження НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" та НПС "Кіріші" в Росії

Генштаб ЗСУ: Уражено завод "ВНИИР-Прогресс", НПЗ "Киришиский" та низку інших об'єктів ворога

ЄК розпочинає формування Альянсу ЄС-Україна у сфері безпілотників

Зеленський заявив про удар крилатими ракетами F-5 Flamingo по об'єкту ВПК у Чебоксарах

Алюшина не має наміру продовжувати роботу в НАДС після завершення контракту у травні

ОСТАННЄ

Мовний омбудсмен: в столичному театрі "Темний софіт" досі є вистави російською мовою

В СБУ розкрили деталі ураження НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" та НПС "Кіріші" в Росії

Генштаб ЗСУ: Уражено завод "ВНИИР-Прогресс", НПЗ "Киришиский" та низку інших об'єктів ворога

Притула заявив про критичність відтоку людей з волонтерського руху та закликав до об'єднання

Посадовцю Луцької міськради повідомлено про підозру в хабарі за документи для видобутку надр

Ribas Hotels Group та Maritur Turizm будують п'ятизірковий готельний комплекс в Турції

Мовний омбудсмен про зміни до закону про мову в освіті: ми будемо стояти на захисті нашого чинного закону

Співвласник заводу з Луганська перереєстрував бізнес за законодавством РФ, у 2025р отримав понад 2,3 млн грн доходу – Офіс генпрокурора

У Латвії почалися навчання НАТО

Зеленський заявив про удар крилатими ракетами F-5 Flamingo по об'єкту ВПК у Чебоксарах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА