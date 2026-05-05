Велика Британія ввела санкції проти 35 осіб та організацій, які постачають компоненти та мігрантів для виробництва БпЛА в РФ

Велика Британія оголосила про введення низки нових санкцій, спрямованих на обмеження виробництва російських безпілотників та боротьбу зі злочинними мережами, що експлуатують мігрантів з усього світу для підтримки незаконної війни Росії в Україні.

"Ці санкції викривають та зривають діяльність тих, хто торгує мігрантами, використовуючи їх як "гарматне м’ясо", а також постачає незаконні компоненти на заводи Путіна з виробництва дронів, які застосовуються проти невинних цивільних осіб та життєво важливої інфраструктури", – заявив міністр з питань санкцій Стівен Доуті.

Як йдеться у повідомленні на сайті британського уряду, ці заходи спрямовано проти 35 осіб та організацій, зокрема тих, хто відповідає за мережі торгівлі людьми, що постачають експлуатованих мігрантів у російську військову машину.

"Мережі, на які накладено санкції з боку Великої Британії, обманним шляхом вербують іноземних мігрантів, які прагнуть кращого життя, і або відправляють їх на передову як "гарматне м’ясо", або залучають до роботи на збройових заводах. Зокрема, це відбувається за допомогою таких схем, як російська програма "Алабуга Старт" з виробництва дронів на підприємстві, щодо якого Велика Британія застосувала санкції", – зазначено у повідомленні.

До переліку об’єктів санкцій також увійшли фізичні та юридичні особи з третіх країн, зокрема з Таїланду та Китаю, які відповідають за постачання до Росії комплектуючих для дронів та інших важливих військових товарів.

"Серед тих, хто потрапив під санкції, є Павло Нікітін, чия компанія розробляє російський безпілотник ВТ-40 – дешевий, масово вироблений ударний безпілотник, який Росія широко використовувала під час атак на Україну", – інформує уряд королівства.

Крім того, під санкції потрапили три особи, пов’язані з російською державою, які займалися вербуванням людей для поїздки в Україну з метою воювати на боці Росії.

"Серед них – Поліна Олександрівна Азарних, яка за підтримки російської держави сприяла перевезенню осіб з таких країн, як Єгипет, Ірак, Кот-д’Івуар, Нігерія, Марокко, Сирія та Ємен через Росію до України, де їх, після мінімальної підготовки та жахливих умов, відправляють на передову для підтримки незаконної агресивної війни Росії", – зазначили у повідомленні.

Через британську систему санкцій щодо нелегальної міграції та торгівлі людьми (GIMTiPS) уряд Великої Британії може застосовувати обмеження до фізичних та юридичних осіб у будь-якій точці світу, причетних до незаконного перевезення людей та торгівлі людьми, а також до осіб, які сприяють цим злочинам, таких як фінансисти, та компаній, що беруть участь у ланцюгах постачання малих суден.