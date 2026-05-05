13:50 05.05.2026

Ribas Hotels Group та Maritur Turizm будують п'ятизірковий готельний комплекс в Турції

Міжнародна управляюча компанія Ribas Hotels Group у партнерстві з турецьким девелопером Maritur Turizm зводить інвестиційний готельний комплекс Grand Kolibri by Ribas в Аланії, здача об’єкта запланована на кінець 2027 року.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Ribas Hotels Group, компанія в цьому проєкті виступає стратегічним партнером, відповідальним за розробку концепції готелю, юридично-фінансову модель та повний супровід інвесторів.

"Для інвестора важливо мати чіткий прогноз, прораховану модель доходу в валюті та зрозумілий механізм управління. Формат готельних юнітів дозволяє зайти у проєкт із нижчим порогом входу, без необхідності самостійно будувати та керувати готелем", – зазначила комерційна директорка проєкту Юлія Боднар.

Комплекс матиме шість поверхів та 429 юнітів. Ціна за юніт від 3450 EUR/кв. м (залежить від етапу будівництва), поріг входу – EUR18,7 тис, заявлена окупність від 8,8 років. Інвестор отримує право власності на юніт з оформленням турецького свідоцтва про власність (TAPU); операційне управління об’єктом бере на себе керуюча компанія девелопера.

Аланія є одним із ключових курортних центрів Туреччини. Комплекс працюватиме у форматі All together з акцентом на сімейному відпочинку. За словами розробників, орієнтація на різні сегменти гостей: туристи, релоканти, студенти, місцеві жителі – має забезпечити стійке завантаження протягом усього року, а не лише у пляжний сезон.

"Ми оцінюємо попит не лише через туризм, а й через загальну мобільність населення. Це забезпечує більш стабільне завантаження готелю протягом усього року", – прокоментувала Боднар.

Maritur Turizm Isletmecilik Ticaret Sirketi – девелоперська компанія з 16-річним досвідом, створює житлові, туристичні та інфраструктурні проєкти в Туреччині. Реалізовані проєкти забудовника: New Level Kleopatra 2, New Level Panorama, New Level Premium, New Level Villas, New Level Akropora Kolibri 4*, Grand Kolibri Prestige 5*, Green Ocean Residence. В управлінні всі діючі проєкти.

Ribas Hotels Group – міжнародна керівна компанія повного циклу та екосистема готельного бізнесу, яка об’єднує весь процес: від вибору ділянки, проєктування та будівництва до управління, франчайзингу й інвестування. У портфелі компанії 56 проєктів на етапі запуску, проєктування або управління, зокрема, сім на Балі, а також у Польщі та Туреччині.

Компанія розвиває міські та курортні готелі 3, 4 та 5-зіркової категорії під брендами Ribas Hotels, Ribas Rooms, WOL home+hotel та Mandra Moments. Загальний номерний фонд оператора становить 1000+номерів, 300 000+гостей у базі та 1300+інвесторів у проєктах.

