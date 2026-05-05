Мовний омбудсмен про зміни до закону про мову в освіті: ми будемо стояти на захисті нашого чинного закону

Фото: Єгор Шуміхін

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявляє, що Секретаріат мовного омбудсмена буде стояти на захисті положень мовного закону про мову освіти.

"Ми будемо стояти на захисті нашого чинного закону ("Про забезпечення функціонування української мови як державної" – ІФ-У), зокрема тих статей, які стверджують, що мовою викладання, мовою освіти є державна мова. Цього ми будемо притримуватися і надалі", – сказала Івановська на пресконференції у вівторок в Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", чи не звужує законопроєкт №13072 "Про внесення змін до деяких законів щодо використання мови в освітньому процесі" положень мовного закону.

Як повідомлялося, в березні 2025 року у Верховній Раді зареєстровано проект закону "Про внесення змін до деяких законів щодо використання мови в освітньому процесі" (№13072).

Законопроєктом пропонується, зокрема, закріпити право батьків пропонувати/погоджувати розширений перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів) для вивчення державною мовою у класах (групах) з навчанням мовами національних меншин, які є офіційними мовами Європейського Союзу, а також обов’язок батьків здобувачів освіти залучатися до створення та підтримання в закладі освіти українськомовного освітнього середовища.

Також проектом закону надається право особам, які здобувають чи здобували повну загальну середню освіту іншою мовою, отримувати завдання роботи зовнішнього незалежного оцінювання у перекладі відповідною мовою (крім завдань із навчальних предметів/курсів мовного компонента та історії України).

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка вважає, що ухвалення Радою даного закону допоможе налагодженню співпраці з Угорщиною. За його словами, законопроєкт розроблений на виконання плану дій щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин та є частиною зобов’язань України по першому кластеру переговорного процесу щодо вступу України до ЄС.