Інтерфакс-Україна
13:23 05.05.2026

Співвласник заводу з Луганська перереєстрував бізнес за законодавством РФ, у 2025р отримав понад 2,3 млн грн доходу – Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру співвласнику підприємства з виробництва алкогольної продукції у Луганську, який перереєстрував бізнес за законодавством РФ та у 2025 році отримав доходу на 2,3 млн грн.

"За даними слідства, підозрюваний, проживаючи в Києві, перереєстрував підприємство за законодавством рф через інших співвласників заводу, які залишилися під окупацією та продовжили виробництво і реалізацію продукції", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора телеграм-каналі у вівторок.

Крім того, підозрюваний через підконтрольних осіб передав на рік в оренду російському університету за більш як 1 млн російських рублів об’єкт нерухомості, що належить українському товариству та розташований на тимчасово окупованій території.

В цілому встановлено, що впродовж 2025 року зловмисник отримав понад 2,3 млн грн доходу від діяльності на тимчасово окупованій території.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру за фактом пособництва державі-агресору, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Теги: #завод #алкоголь #луганщина #офіс_генпрокурора

