13:18 05.05.2026

У Латвії почалися навчання НАТО

Військові навчання механізованої піхотної бригади Сухопутних сил Латвії Kristala bulta 2026 ("Кришталева стріла 2026") і навчання багатонаціональної бригади НАТО в Латвії Spring Warrior ("Весняний воїн") почалися в Латвії, повідомив у вівторок портал LSM.

"У навчаннях "Кришталева стріла 2026" візьмуть участь близько 2500 військовослужбовців і 500 одиниць техніки. У навчаннях Spring Warrior візьмуть участь понад 2200 військовослужбовців і близько 300 одиниць різної техніки", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що багатонаціональна бригада НАТО в Латвії організовує навчання Spring Warrior з метою підвищення злагодженості підрозділів в оборонних операціях Латвії. "Буде вдосконалюватися розгортання сил, постачання, а також командування та управління, одночасно діючи на різних територіях по всій Латвії", – зазначили там.

Під час навчань "Кришталева стріла" латвійські військовослужбовці вдосконалюватимуть планування і виконання операцій на рівні бригади, відпрацьовуючи повномасштабні оборонні операції в умовах конвенційної війни на реальній місцевості.

"Завдання навчань будуть виконуватися в умовах, максимально наближених до реальної ситуації", – наголошує LSM.

"Особливу увагу буде приділено розвитку бойових спроможностей, синхронізації дій підрозділів та інтеграції систем безпілотних літальних апаратів. Також підрозділи тренуватимуть навички спостереження, взаємну інтеграцію кінетичних спроможностей та операції з евакуації постраждалих у співпраці зі Службою невідкладної медичної допомоги", – додали там.

