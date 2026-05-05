Інтерфакс-Україна
Події
12:48 05.05.2026

Зеленський заявив про удар крилатими ракетами F-5 Flamingo по об'єкту ВПК у Чебоксарах

1 хв читати
Зеленський заявив про удар крилатими ракетами F-5 Flamingo по об'єкту ВПК у Чебоксарах
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив про ураження українськими далекобійними ракетами F-5 Flamingo об’єктів військово-промислового комплексу в Чебоксарах (Росія).

"Наші далекобійні санкції продовжують цілком справедливо діяти у відповідь на російські удари. Минулої ночі були бойові пуски крилатих ракет F-5 Flamingo в межах операції Збройних сил Deep Strike по декількох цілях ворога, зокрема по об’єктах військово-промислового комплексу в Чебоксарах", – повідомив він у Телеграмі.

За його словами, українські крилаті ракети відстань більше ніж 1 500 кілометрів.

"На ураженому воєнному виробництві виробляли системи релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури. Завод постачав елементи навігації для російського ВМФ, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки. Усе те, що росіяни застосовують у війні проти нас – проти України. Росія має закінчувати свою війну і переходити до реальної дипломатії. Ми свою пропозицію зробили", – наголосив Зеленський.

Теги: #чебоксари #зеленський #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:45 05.05.2026
Президент Євроради вітає ініціативу Зеленського щодо припинення вогню, починаючи з 6 травня

Президент Євроради вітає ініціативу Зеленського щодо припинення вогню, починаючи з 6 травня

11:25 05.05.2026
Зеленський про підсумки квітня: понад 35 тис. втрат РФ та зростання вдвічі дальніх ударів України

Зеленський про підсумки квітня: понад 35 тис. втрат РФ та зростання вдвічі дальніх ударів України

10:15 05.05.2026
Зеленський про нічні удари РФ: Абсолютний цинізм – просити про тишу й бити ракетами

Зеленський про нічні удари РФ: Абсолютний цинізм – просити про тишу й бити ракетами

19:16 04.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено склади БпЛА, боєприпасів і ПММ та об'єкти ППО противника на ТОТ України

Генштаб ЗСУ: Уражено склади БпЛА, боєприпасів і ПММ та об'єкти ППО противника на ТОТ України

19:15 04.05.2026
Україні ніхто офіційно не пропонував припинення вогню на 9 травня – Зеленський

Україні ніхто офіційно не пропонував припинення вогню на 9 травня – Зеленський

18:24 04.05.2026
Прем'єр Грузії про зустріч із Зеленським: Це була дружня та цікава розмова

Прем'єр Грузії про зустріч із Зеленським: Це була дружня та цікава розмова

17:25 04.05.2026
Зеленський обговорив із Рютте залучення нових внесків у програму PURL

Зеленський обговорив із Рютте залучення нових внесків у програму PURL

17:22 04.05.2026
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Грузії: Є відкриті питання, важливий діалог

Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Грузії: Є відкриті питання, важливий діалог

16:39 04.05.2026
Зеленський запропонував Пашиняну провести наступне засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва у Києві

Зеленський запропонував Пашиняну провести наступне засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва у Києві

16:18 04.05.2026
Україна розраховує на відкриття переговорних кластерів про вступ в ЄС упродовж травня та червня – Зеленський

Україна розраховує на відкриття переговорних кластерів про вступ в ЄС упродовж травня та червня – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Алюшина не має наміру продовжувати роботу в НАДС після завершення контракту у травні

Голова НАДС Алюшина: норма про обов'язковий досвід військової служби для вступу на держслужбу певною мірою дискримінує

Алюшина: інфраструктура НАДС готова до відновлення конкурсів на держслужбу

Квота бронювання до 50% військовозобов'язаних на держслужбі всюди вичерпана повністю – голова НАДС Алюшина

Алюшина: зараз для НАДС питання скорочення кількості держслужбовців взагалі не стоїть

ОСТАННЄ

Ескголова ОП Богдан заявив, що санкції проти нього введено за протидію корупції, анонсував власне розслідування

Уряд продовжив Національний кешбек до травня-2028 та рекомендував НБУ забезпечити безплатні виплати через Ощадбанк

СБУ затримала колаборанта, що був охоронцем російської тюрми у Херсоні

Ворог внаслідок удару по порту Великої Одеси пошкодив цивільне судно під прапором Островів Кука – АМПУ

Україна приєдналася до екологічного комітету ОЕСР задля впровадження стандартів "зеленого" відновлення

Двоє постраждалих через атаку БпЛА на залізничну інфраструктуру в Харкові

Алюшина не має наміру продовжувати роботу в НАДС після завершення контракту у травні

Ювелірне підприємство на Вінниччині відшкодувало 11 млн грн податків після порушення лімітів "спрощенки" – БЕБ

Кількість ударів middle strike у квітні подвоїлася порівняно з березнем – міністр оборони

Голова НАДС Алюшина: норма про обов'язковий досвід військової служби для вступу на держслужбу певною мірою дискримінує

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА