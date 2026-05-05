Зеленський заявив про удар крилатими ракетами F-5 Flamingo по об'єкту ВПК у Чебоксарах

Президент України Володимир Зеленський заявив про ураження українськими далекобійними ракетами F-5 Flamingo об’єктів військово-промислового комплексу в Чебоксарах (Росія).

"Наші далекобійні санкції продовжують цілком справедливо діяти у відповідь на російські удари. Минулої ночі були бойові пуски крилатих ракет F-5 Flamingo в межах операції Збройних сил Deep Strike по декількох цілях ворога, зокрема по об’єктах військово-промислового комплексу в Чебоксарах", – повідомив він у Телеграмі.

За його словами, українські крилаті ракети відстань більше ніж 1 500 кілометрів.

"На ураженому воєнному виробництві виробляли системи релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури. Завод постачав елементи навігації для російського ВМФ, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки. Усе те, що росіяни застосовують у війні проти нас – проти України. Росія має закінчувати свою війну і переходити до реальної дипломатії. Ми свою пропозицію зробили", – наголосив Зеленський.