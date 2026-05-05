Ескголова ОП Богдан заявив, що санкції проти нього введено за протидію корупції, анонсував власне розслідування

Ексголова Офісу президента України (2019-2020), адвокат Андрій Богдан оголосив про власне адвокатське розслідування обставин запровадження проти нього санкцій та намір притягнути всіх причетних до цього до кримінальної відповідальності.

"Моє швидке розслідування обставин винесення щодо мене санкцій показало, що санкції винесено щодо мене за розповсюдження серед журналістів "плівок Міндіча". Складна конструкція щодо опублікування корупційних розмов посадовців захована за юридичною фразою "за системну дискредитацію вищого керівництва держави". Тобто просто за критику влади, за правду, яку опублікували ті самі журналісти, які постійно і системно критикували мене", – заявив Богдан у відеозверненні, опублікованому в соцмережі Facebook у вівторок.

Він наголосив, що "уперше в історії, в світовій санкції покарання нанесено не за корупцію, а за боротьбу з корупцією, за протидію корупції".

"Оскільки іншого шляху, крім того, як боротися з цією несправедливістю, у мене не залишилось, я починаю своє незалежне адвокатське розслідування обставин вчинення кримінального злочину – винесення і застосування санкцій щодо Андрія Богдана. І обіцяю: всі посадові особи, які мали відношення до вчинення цього злочину чи певним чином протидіяли встановленню правди, буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Санкції, так санкції – чекаємо", – наголосив Богдан.

Як повідомлялося, Зеленський 2 травня підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних санкцій проти п’яти осіб, дії яких загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України, зокрема, і Богдана. Обмежувальні заходи, зокрема, передбачають позбавлення державних нагород України, блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборона участі в приватизації та оренді державного майна. Санкції застосовано на 10 років, за винятком безстрокового позбавлення державних нагород України.

Богдан перед цим заявив, що президент мав кілька можливих причин підписання указу, зокрема, що він може бути "винний у передачі документів у ланцюжку Міндіч-Коломойський-Богдан-Смірнов-журналісти". "Ще у 2019 році Михайло Ткач (журналіст "Української правди" – ІФ-У) робив розслідування на замовлення, використовуючи інформацію, отриману від Коломойського. Такі контакти відбувались через Тимура Міндіча. Місяць тому Михайло Ткач "знайшов" Тимура Міндіча в Ізраїлі на пляжі. Враховуючи фантастичність думки, що вищезазначена зустріч була випадковою, оцінюю її намагання передати сигнал співучасникам злочину в необхідності вживати дій щодо закриття такої справи чи виведення з під удару Міндіча", – наголосив Богдан.

Він нагадав, що в цьому самому сюжеті було продемонстрованого, що Міндіч та Єрмак спілкуються виключно через адвокатів по дуже довгому ланцюгу, та висловив припущення, що Міндіч зливає матеріали справи "напряму журналістам через Михайла Ткача".

Перед цим інтернет-видання "Українська правда" оприлюднило першу частину розмов, задокументованих НАБУ у рамках справи "Мідас", у квартирі наразі підсанкційного бізнесмена Міндіча, якого підозрюють у корупції в сфері енергетики, з кількома людьми – експершим помічником президента Володимира Зеленського Сергієм Шефіром, Наталією, яка, ймовірно, керує будівництвом маєтків у кооперативі "Династія", та нинішнім секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

Зокрема, Міндіч та ексміністр оборони, а нині секретар РНБО Рустем Умєров обговорювали потенційний продаж частки виробника зброї, компанії FirePoint інвесторам. З розмови випливає, що Міндіч та Умєров обговорюють продаж 33%, за $600 млн, з яких з яких $300 млн інвестор готовий був начебто вкласти в розвиток, а ще $300 млн – це кешаут, тобто гроші, які підуть безпосередньо акціонером, серед яких міг бути й сам Міндіч. У листопаді 2025 року співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман підтвердив, що бізнесмен Міндіч, підозрюваний у справі про корупцію в українській енергетиці, претендував на 50% акцій компанії.