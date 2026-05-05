Інтерфакс-Україна
Події
12:47 05.05.2026

Ескголова ОП Богдан заявив, що санкції проти нього введено за протидію корупції, анонсував власне розслідування

3 хв читати
Ескголова ОП Богдан заявив, що санкції проти нього введено за протидію корупції, анонсував власне розслідування

Ексголова Офісу президента України (2019-2020), адвокат Андрій Богдан оголосив про власне адвокатське розслідування обставин запровадження проти нього санкцій та намір притягнути всіх причетних до цього до кримінальної відповідальності.

"Моє швидке розслідування обставин винесення щодо мене санкцій показало, що санкції винесено щодо мене за розповсюдження серед журналістів "плівок Міндіча". Складна конструкція щодо опублікування корупційних розмов посадовців захована за юридичною фразою "за системну дискредитацію вищого керівництва держави". Тобто просто за критику влади, за правду, яку опублікували ті самі журналісти, які постійно і системно критикували мене", – заявив Богдан у відеозверненні, опублікованому в соцмережі Facebook у вівторок.

Він наголосив, що "уперше в історії, в світовій санкції покарання нанесено не за корупцію, а за боротьбу з корупцією, за протидію корупції".

"Оскільки іншого шляху, крім того, як боротися з цією несправедливістю, у мене не залишилось, я починаю своє незалежне адвокатське розслідування обставин вчинення кримінального злочину – винесення і застосування санкцій щодо Андрія Богдана. І обіцяю: всі посадові особи, які мали відношення до вчинення цього злочину чи певним чином протидіяли встановленню правди, буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Санкції, так санкції – чекаємо", – наголосив Богдан.

Як повідомлялося, Зеленський 2 травня підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних санкцій проти п’яти осіб, дії яких загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України, зокрема, і Богдана. Обмежувальні заходи, зокрема, передбачають позбавлення державних нагород України, блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборона участі в приватизації та оренді державного майна. Санкції застосовано на 10 років, за винятком безстрокового позбавлення державних нагород України.

Богдан перед цим заявив, що президент мав кілька можливих причин підписання указу, зокрема, що він може бути "винний у передачі документів у ланцюжку Міндіч-Коломойський-Богдан-Смірнов-журналісти". "Ще у 2019 році Михайло Ткач (журналіст "Української правди" – ІФ-У) робив розслідування на замовлення, використовуючи інформацію, отриману від Коломойського. Такі контакти відбувались через Тимура Міндіча. Місяць тому Михайло Ткач "знайшов" Тимура Міндіча в Ізраїлі на пляжі. Враховуючи фантастичність думки, що вищезазначена зустріч була випадковою, оцінюю її намагання передати сигнал співучасникам злочину в необхідності вживати дій щодо закриття такої справи чи виведення з під удару Міндіча", – наголосив Богдан.

Він нагадав, що в цьому самому сюжеті було продемонстрованого, що Міндіч та Єрмак спілкуються виключно через адвокатів по дуже довгому ланцюгу, та висловив припущення, що Міндіч зливає матеріали справи "напряму журналістам через Михайла Ткача".

Перед цим інтернет-видання "Українська правда" оприлюднило першу частину розмов, задокументованих НАБУ у рамках справи "Мідас", у квартирі наразі підсанкційного бізнесмена Міндіча, якого підозрюють у корупції в сфері енергетики, з кількома людьми – експершим помічником президента Володимира Зеленського Сергієм Шефіром, Наталією, яка, ймовірно, керує будівництвом маєтків у кооперативі "Династія", та нинішнім секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

Зокрема, Міндіч та ексміністр оборони, а нині секретар РНБО Рустем Умєров обговорювали потенційний продаж частки виробника зброї, компанії FirePoint інвесторам. З розмови випливає, що Міндіч та Умєров обговорюють продаж 33%, за $600 млн, з яких з яких $300 млн інвестор готовий був начебто вкласти в розвиток, а ще $300 млн – це кешаут, тобто гроші, які підуть безпосередньо акціонером, серед яких міг бути й сам Міндіч. У листопаді 2025 року співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман підтвердив, що бізнесмен Міндіч, підозрюваний у справі про корупцію в українській енергетиці, претендував на 50% акцій компанії.

Теги: #розслідування #міндіч #богдан #санкції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:36 05.05.2026
Сенс Банк допускає ризики для приватизації через ситуацію навколо "плівок Міндіча"

Сенс Банк допускає ризики для приватизації через ситуацію навколо "плівок Міндіча"

11:59 05.05.2026
Ювелірне підприємство на Вінниччині відшкодувало 11 млн грн податків після порушення лімітів "спрощенки" – БЕБ

Ювелірне підприємство на Вінниччині відшкодувало 11 млн грн податків після порушення лімітів "спрощенки" – БЕБ

16:08 04.05.2026
Нардеп Фріз ініціює запрошення Умєрова і представників Fire Point до Ради щодо справи "Мідас"

Нардеп Фріз ініціює запрошення Умєрова і представників Fire Point до Ради щодо справи "Мідас"

13:55 04.05.2026
Ексголова ОП Богдан відреагував на санкції проти нього пропозицією кадрових змін в уряді

Ексголова ОП Богдан відреагував на санкції проти нього пропозицією кадрових змін в уряді

18:27 02.05.2026
Зеленський підписав указ про введення санкцій проти ексголови Офісу президента Богдана

Зеленський підписав указ про введення санкцій проти ексголови Офісу президента Богдана

16:05 02.05.2026
Ми очікуємо від перемовин у травні вагомих речей – Зеленський

Ми очікуємо від перемовин у травні вагомих речей – Зеленський

08:59 02.05.2026
Трамп запровадив нові санкції проти пов'язаних із кубинською владою структур

Трамп запровадив нові санкції проти пов'язаних із кубинською владою структур

11:37 01.05.2026
Нардепи Железняк і Гончаренко оприлюднили текстові версії "плівок Міндіча"

Нардепи Железняк і Гончаренко оприлюднили текстові версії "плівок Міндіча"

09:19 01.05.2026
Нардеп Железняк оприлюднив нову серію "плівок Міндіча"

Нардеп Железняк оприлюднив нову серію "плівок Міндіча"

20:39 30.04.2026
Зеленський: Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту

Зеленський: Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту

ВАЖЛИВЕ

Алюшина не має наміру продовжувати роботу в НАДС після завершення контракту у травні

Голова НАДС Алюшина: норма про обов'язковий досвід військової служби для вступу на держслужбу певною мірою дискримінує

Алюшина: інфраструктура НАДС готова до відновлення конкурсів на держслужбу

Квота бронювання до 50% військовозобов'язаних на держслужбі всюди вичерпана повністю – голова НАДС Алюшина

Алюшина: зараз для НАДС питання скорочення кількості держслужбовців взагалі не стоїть

ОСТАННЄ

Президент Євроради вітає ініціативу Зеленського щодо припинення вогню, починаючи з 6 травня

Уряд продовжив Національний кешбек до травня-2028 та рекомендував НБУ забезпечити безплатні виплати через Ощадбанк

СБУ затримала колаборанта, що був охоронцем російської тюрми у Херсоні

Ворог внаслідок удару по порту Великої Одеси пошкодив цивільне судно під прапором Островів Кука – АМПУ

Україна приєдналася до екологічного комітету ОЕСР задля впровадження стандартів "зеленого" відновлення

Двоє постраждалих через атаку БпЛА на залізничну інфраструктуру в Харкові

Алюшина не має наміру продовжувати роботу в НАДС після завершення контракту у травні

Кількість ударів middle strike у квітні подвоїлася порівняно з березнем – міністр оборони

Голова НАДС Алюшина: норма про обов'язковий досвід військової служби для вступу на держслужбу певною мірою дискримінує

Наступ окупантів минулого тижня сповільнився повсюдно, крім околиць Покровська – DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА