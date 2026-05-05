Президент Євроради вітає ініціативу Зеленського щодо припинення вогню, починаючи з 6 травня

Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта привітав ініціативу президента Володимира Зеленського щодо запровадження режиму тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня.

"Ми вітаємо ще одну ініціативу президента Зеленського щодо припинення вогню. Триваюча війна Росії проти України спричинила величезні страждання та втрати. ЄС твердо підтримує всі зусилля для забезпечення справедливого та тривалого миру для України. Безглузде вбивство з боку Росії має припинитися негайно", – написав він у соцмережі Х.

Раніше Володимир Зеленський оголосив про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення.

"Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж "празднованіє" будь-якої річниці. У зв’язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня", – написав він у телеграм.

За його словами, станом на 4 травня не було жодного офіційного звернення до України щодо модальності припинення бойових дій, про яке заявляється в російських соціальних мережах.

Зеленський наголосив, що за час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші. Він пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення.