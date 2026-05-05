12:42 05.05.2026

Уряд продовжив Національний кешбек до травня-2028 та рекомендував НБУ забезпечити безплатні виплати через Ощадбанк

Кабінет міністрів України затвердив постанову №559 від 29 квітня 2026 року, якою продовжив реалізацію експериментального проєкту "Національний кешбек" до 30 квітня 2028 року.

Згідно з постановою, програма продовжує працювати в межах всеукраїнської платформи "Зроблено в Україні".

Згідно із документом, проєкт реалізовуватиметься протягом дії воєнного стану, але не довше ніж упродовж наступних двох років. Координатором програми залишається Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Постанова підтверджує дію оновлених правил нарахування компенсацій. Зокрема, до 31 травня 2026 року включно кешбек поширюється на купівлю пального (бензин, дизель, скраплений газ) незалежно від країни його походження. Нарахування коштів за пальне здійснюється за диференційованою моделлю – від 5% до 15%.

Уряд також рекомендував Національному банку України (НБУ) забезпечити безоплатність послуг системи електронних платежів для АТ "Ощадбанк" при перерахуванні кешбеку громадянам. Не пізніше ніж через два місяці після завершення проєкту Мінекономіки має подати звіт про його результати та пропозиції щодо подальшого вдосконалення законодавства.

Як повідомлялося, програму "Національний кешбек" було запущено у вересні 2024 року. За даними міністерства, за час її дії українцям виплачено понад 8 млрд грн, а регулярними користувачами є 4,8 млн громадян. З 1 березня 2026 року програма перейшла на диференційовану ставку: 15% нараховується на категорії з високою часткою імпорту (косметика, побутова хімія, одяг, сири тощо), а 5% – на товари, де українські виробники мають сильні позиції (солодощі, овочі, м’ясо, молочна продукція).

Результати досліджень свідчать, що 41% користувачів змінили свої споживчі звички на користь вітчизняних товарів, а 70% отриманих коштів українці спрямовують на оплату комунальних послуг.

