12:32 05.05.2026

СБУ затримала колаборанта, що був охоронцем російської тюрми у Херсоні

Служба безпеки України затримала колишнього охоронця російської тюрми, яка діяла під час окупації Херсона.

"Служба безпеки затримала у Херсоні ще одного колаборанта. Ним виявився місцевий житель, який після тимчасового захоплення обласного центру пішов на співпрацю з ворогом і влаштувався "інспектором поста" в окупаційну тюрму РФ", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі СБУ.

За матеріалами справи, після зарахування до лав репресивного органу РФ він отримав зброю, формений одяг російського зразка та "посвідчення", з яким безперешкодно перетинав блокпости країни-агресора.

Перебуваючи на "посаді", фігурант патрулював периметр в’язниці, до якої окупанти звозили учасників руху опору в регіоні. Також він чергував на сторожовій вежі, звідки наглядав за тюремними корпусами і територією окупаційного об’єкта.

За даними слідства, після звільнення Херсона колаборант "заліг на дно" за місцем проживання. Але у квітні цього року він вирішив влаштуватися до місцевого правоохоронного органу. Співробітники СБУ затримали фігуранта на етапі подачі документів для оформлення до держустанови, в яких він приховав своє "минуле".

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в АР Крим та Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

