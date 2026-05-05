Ворог внаслідок удару по порту Великої Одеси пошкодив цивільне судно під прапором Островів Кука – АМПУ

Росія зранку, 5 травня, завдала удару по порту Великої Одеси, внаслідок чого пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Островів Кука, йдеться у повідомленні Адміністрації морських портів України (АМПУ).

"Екіпаж не постраждав. Черговий удар спрямовано по цивільному судноплавству", – зазначають в АМПУ у вівторок.

За її даними, порт працює з урахуванням безпекових ризиків. Ліквідацію наслідків здійснюють профільні служби.

Порти "Велика Одеса" – об’єднана назва трьох найбільших морських торговельних портів України, розташованих у безпосередній близькості до Одеси: Одеського, Чорноморського та порту "Південний".