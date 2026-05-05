12:26 05.05.2026

Україна приєдналася до екологічного комітету ОЕСР задля впровадження стандартів "зеленого" відновлення

Україна набула статусу учасника Комітету з питань політики захисту довкілля Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та його допоміжних органів.

У Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства пояснюють, що приєднання до Комітету дозволить Україні впроваджувати сучасні підходи до державної екологічної політики, зокрема, інструменти ОЕСР у сферах екологічного контролю, фінансування та "зеленого" відновлення територій, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ. Також це сприятиме гармонізації українського законодавства з міжнародними стандартами та залученню інвестицій у сталий розвиток.

Україна раніше брала участь у засіданнях Комітету як запрошена сторона, що дозволило розпочати наближення національної політики до критеріїв Організації. Новий статус посилює роль країни у формуванні глобального екологічного порядку денного.

Рішення про запрошення України було ухвалене Радою ОЕСР ще 22 листопада 2025 року у відповідь на офіційний запит Києва. Листом від 24 квітня 2026 року український уряд офіційно прийняв це запрошення.

Комітет з питань політики захисту довкілля ОЕСР є провідною міжнародною платформою для координації зусиль у сфері охорони природи, досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року та зупинення втрати біорізноманіття до 2030 року, а також протидії забрудненню.

