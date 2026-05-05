Інтерфакс-Україна
Події
12:22 05.05.2026

Двоє постраждалих через атаку БпЛА на залізничну інфраструктуру в Харкові

1 хв читати
Двоє постраждалих через атаку БпЛА на залізничну інфраструктуру в Харкові

У вівторок вранці російські окупанти атакували Харків із застосуванням БпЛА, за попередніми даними, типу "Герань-2", зафіксовано влучання на території двох об’єктів залізничної інфраструктури, дві людини постраждали.

"Чоловік отримав поранення, жінка зазнала гострої реакції на стрес", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #постраждалі #харківщина #залізниця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:05 05.05.2026
Одна людина загинула, ще двоє постраждали через нічний удар по Харківській області

Одна людина загинула, ще двоє постраждали через нічний удар по Харківській області

07:31 05.05.2026
До трьох зросла кількість постраждалих через ворожу дронову атаку на Київщині

До трьох зросла кількість постраждалих через ворожу дронову атаку на Київщині

01:20 05.05.2026
Двоє постраждалих у Броварах через атаку російського дрону

Двоє постраждалих у Броварах через атаку російського дрону

18:21 04.05.2026
Мирний мешканець загинув через обстріл села у Харківській області – поліція

Мирний мешканець загинув через обстріл села у Харківській області – поліція

18:11 04.05.2026
Кількість загиблих у Мерефі зросла до 7 – Синєгубов

Кількість загиблих у Мерефі зросла до 7 – Синєгубов

18:08 04.05.2026
У Харківській області механізатор підірвався на НВП, чоловіка шпиталізовано з важкими пораненнями

У Харківській області механізатор підірвався на НВП, чоловіка шпиталізовано з важкими пораненнями

16:42 04.05.2026
Мирний мешканець загинув у передмісті Херсону через ворожий обстріл – ОВА

Мирний мешканець загинув у передмісті Херсону через ворожий обстріл – ОВА

16:20 04.05.2026
Кількість постраждалих у Мерефі сягнула 36 – прокуратура

Кількість постраждалих у Мерефі сягнула 36 – прокуратура

15:55 04.05.2026
Кількість постраждалих у Мерефі зросла до 31, серед них 2-річна дитина – Синєгубов

Кількість постраждалих у Мерефі зросла до 31, серед них 2-річна дитина – Синєгубов

15:17 04.05.2026
Кількість загиблих у Мерефі зросла до 6 – прокуратура

Кількість загиблих у Мерефі зросла до 6 – прокуратура

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявив про удар крилатими ракетами F-5 Flamingo по об'єкту ВПК у Чебоксарах

Алюшина не має наміру продовжувати роботу в НАДС після завершення контракту у травні

Голова НАДС Алюшина: норма про обов'язковий досвід військової служби для вступу на держслужбу певною мірою дискримінує

Алюшина: інфраструктура НАДС готова до відновлення конкурсів на держслужбу

Квота бронювання до 50% військовозобов'язаних на держслужбі всюди вичерпана повністю – голова НАДС Алюшина

ОСТАННЄ

У Латвії почалися навчання НАТО

Зеленський заявив про удар крилатими ракетами F-5 Flamingo по об'єкту ВПК у Чебоксарах

Ескголова ОП Богдан заявив, що санкції проти нього введено за протидію корупції, анонсував власне розслідування

Президент Євроради вітає ініціативу Зеленського щодо припинення вогню, починаючи з 6 травня

Уряд продовжив Національний кешбек до травня-2028 та рекомендував НБУ забезпечити безплатні виплати через Ощадбанк

СБУ затримала колаборанта, що був охоронцем російської тюрми у Херсоні

Ворог внаслідок удару по порту Великої Одеси пошкодив цивільне судно під прапором Островів Кука – АМПУ

Україна приєдналася до екологічного комітету ОЕСР задля впровадження стандартів "зеленого" відновлення

Алюшина не має наміру продовжувати роботу в НАДС після завершення контракту у травні

Ювелірне підприємство на Вінниччині відшкодувало 11 млн грн податків після порушення лімітів "спрощенки" – БЕБ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА