Двоє постраждалих через атаку БпЛА на залізничну інфраструктуру в Харкові

У вівторок вранці російські окупанти атакували Харків із застосуванням БпЛА, за попередніми даними, типу "Герань-2", зафіксовано влучання на території двох об’єктів залізничної інфраструктури, дві людини постраждали.

"Чоловік отримав поранення, жінка зазнала гострої реакції на стрес", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).