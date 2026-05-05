Алюшина не має наміру продовжувати роботу в НАДС після завершення контракту у травні

Наталія Алюшина, голова Національного агентства України з питань державної служби. Київ, 30.04.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина не має наміру продовжувати обіймати посаду керівниці НАДС після завершення контракту наприкінці травня.

"Я на посаді вже 6 років. Прийшла у 2020 році за "ковідним" однорічним контрактом, а 1 червня цього року завершується мій п’ятирічний строковий контракт. Коли йшла на посаду, я ставила перед собою п’ять глобальних цілей. Перше, звісно, – це реформа оплати праці. Вона є масштабною і надскладною. Озираючись назад, розумієш, скільки всього було зроблено" – сказала Алюшина в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи планує вона продовжувати роботу в НАДС після завершення контракту.на посаді голова НАДС назвала: запуск і функціонування інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS); відновлення довіри до конкурсної процедури на держслужбі; запуск Вищої школи публічного управління і реалізацію проєкту English for Public Service; підготовку та супровід до прийняття нового закону "Про службу в органах місцевого самоврядування".

"Тому я можу сказати, що все, що я для себе намітила, я виконала. Тож вважаю, що настав час рухатися далі", – заявила голова Агентства.

На запитання, які у неї подальші плани – інша публічна служба, чи приватний сектор, Алюшина заявила, що наразі на це питання складно відповісти.

"Для початку я хочу вперше за 6 років взяти перерву і піти у відпустку. Я люблю свою країну і залишатимусь в Україні. Але кожне служіння має свій ресурс", – додала вона.

Як повідомлялося, із червня 2020 року Наталія Алюшина працювала головою НАДС на підставі контракту про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVID-19.

У травні 2021 року Кабінет міністрів по результатам конкурсу перепризначив Алюшину головою НАДС.

Раніше Алюшина працювала директором Генерального департаменту з управління персоналом на державній службі апарату НАДС, а також генеральним директором Директорату з питань координації політики енергетики та захисту довкілля в Міністерстві енергетики та захисту довкілля України.