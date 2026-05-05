11:59 05.05.2026

Ювелірне підприємство на Вінниччині відшкодувало 11 млн грн податків після порушення лімітів "спрощенки" – БЕБ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Вінницькій області завершили досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків службовими особами підприємства з виготовлення ювелірних виробів, сума завданих збитків, які були повністю відшкодовані під час слідства, перевищила 11 млн грн.

Слідство встановило, що протягом 2023-2024 років підприємство перевищило ліміт доходів, передбачений для спрощеної системи оподаткування. Згідно із законодавством, суб’єкт господарювання мав самостійно перейти на загальну систему, проте керівництво компанії проігнорувало цю вимогу та продовжувало сплачувати єдиний податок. Внаслідок таких дій до держбюджету не надійшло понад 11 млн грн податків.

У межах провадження за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) фігуранти повністю погасили заборгованість. Через повне відшкодування збитків матеріали направлено до суду з клопотанням про звільнення осіб від кримінальної відповідальності.

Оперативний супровід здійснювали співробітники УСБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

Як повідомлялось, у квітні Державно податкова служба викрила виробника ювелірних виробів на порушенні правил торгівлі та відсутність РРО і може накласти штраф на 800 тис. грн.

