11:50 05.05.2026

Кількість ударів middle strike у квітні подвоїлася порівняно з березнем – міністр оборони

Нарощення спроможностей ударів на відстань 20-150 км приводить до двократного збільшення їх кількості щомісяця, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Окремий фокус – middle strike. За завданням президента нарощуємо цей напрям. Удари на відстані 20-150 км по складах, штабах, ППО та логістиці ворога дають швидкий результат для наших підрозділів на передовій. Уже маємо результат: у квітні уражень на 20+ км стало вдвічі більше, ніж у березні, і вчетверо більше, ніж у лютому", – написав Федоров у телеграм у вівторок.

Він також повідомив про розвиток роботизації війська, зокрема, за допомогою наземних роботизованих комплексів (НРК), щоб зберігати життя українських воїнів і підвищувати ефективність бойових дій. "У квітні виконано 10 281 логістичну та евакуаційну місію за допомогою НРК – це 367 місій щодня", – розповів міністр.

За його словами, протягом квітня на відео підтверджено знищення або важке поранення 35,203 тис. російських військових. "Це означає, що вже п’ятий місяць поспіль росія втрачає більше, ніж здатна мобілізувати, і поступово захлинається втратами… Наша мета – досягти такого рівня втрат ворога, за якого його подальше просування стане неможливим", – наголосив Федоров.

Теги: #удари #міноборони #нрк

11:44 05.05.2026
Голова НАДС Алюшина: норма про обов'язковий досвід військової служби для вступу на держслужбу певною мірою дискримінує

11:25 05.05.2026
Зеленський про підсумки квітня: понад 35 тис. втрат РФ та зростання вдвічі дальніх ударів України

13:03 03.05.2026
Атака РФ на Київщину 2 травня була нетиповою – радник міністра оборони

11:37 03.05.2026
Уряд прибрав норми мирного часу щодо наркотичних засобів при використанні на фронті – Міноборони

18:29 02.05.2026
Росіяни другу добу б'ють по інфраструктурі "Нафтогазу", поранений працівник – Корецький

13:36 01.05.2026
Заступник міністра оборони про перекриття доріг ТЦК: рішення приймаються місцевими радами оборони

19:55 30.04.2026
Міноборони закуповує 8000 перехоплювачів Octopus – Федоров

13:14 30.04.2026
СБУ повідомила про удари по інфраструктурі НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" в російській Пермі

20:56 29.04.2026
Зеленський: Цьогоріч вже законтрактовано в 5 разів більше засобів middle strike, ніж торік

15:26 28.04.2026
В Міноборони визнали проблеми з постачанням продуктів до кількох бригад: такі випадки не мають стати системними

