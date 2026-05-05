Кількість ударів middle strike у квітні подвоїлася порівняно з березнем – міністр оборони

Нарощення спроможностей ударів на відстань 20-150 км приводить до двократного збільшення їх кількості щомісяця, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Окремий фокус – middle strike. За завданням президента нарощуємо цей напрям. Удари на відстані 20-150 км по складах, штабах, ППО та логістиці ворога дають швидкий результат для наших підрозділів на передовій. Уже маємо результат: у квітні уражень на 20+ км стало вдвічі більше, ніж у березні, і вчетверо більше, ніж у лютому", – написав Федоров у телеграм у вівторок.

Він також повідомив про розвиток роботизації війська, зокрема, за допомогою наземних роботизованих комплексів (НРК), щоб зберігати життя українських воїнів і підвищувати ефективність бойових дій. "У квітні виконано 10 281 логістичну та евакуаційну місію за допомогою НРК – це 367 місій щодня", – розповів міністр.

За його словами, протягом квітня на відео підтверджено знищення або важке поранення 35,203 тис. російських військових. "Це означає, що вже п’ятий місяць поспіль росія втрачає більше, ніж здатна мобілізувати, і поступово захлинається втратами… Наша мета – досягти такого рівня втрат ворога, за якого його подальше просування стане неможливим", – наголосив Федоров.