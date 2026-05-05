Голова НАДС Алюшина: норма про обов'язковий досвід військової служби для вступу на держслужбу певною мірою дискримінує

Наталія Алюшина, голова Національного агентства України з питань державної служби. Київ, 30.04.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина вважає, що норма про необхідність мати досвід військової або прирівняної до неї служби для вступу на державну службу є певною мірою дискримінацією.

"Ми провели не одну зустріч із Міноборони під час підготовки цієї норми і наполягали на своєму, адже я маю забезпечити передбачений Конституцією рівний доступ громадян до державної служби. Крім того, закон "Про державну службу" передбачає, що під час реалізації громадянами права на державну службу не допускаються будь-які форми дискримінації. Водночас відповідно до ухваленого закону №4826 ця норма є імперативною і встановлює ще одну обов’язкову складову при вступі на державну службу" – сказала Алюшина в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи вимогу, згідно з якою на держслужбу не зможе вперше вступити кандидат у віці до 60 років, який не пройшов один з видів служби.

Вона розповіла, що НАДС звернувся листом до Міністерства оборони за роз’ясненням, але поки не отримав відповіді.

"Сподіваюся, що отримаємо, тому що ця норма це йде врозріз і це певною мірою дискримінує", – наголосила голова Агентства.

Серед іншого, вона розповіла, що нещодавно на Раді управління людськими ресурсами виступав ветеран і сказав, що "не варто брати на державну службу військовослужбовців тільки через те, що вони мають певний статус, адже державна служба також має бути сучасною і професійною".

Як повідомлялося, у кінці березня Верховна Рада ухвалила в цілому закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву", яким серед іншого передбачено, що на державну службу не зможе вперше вступити кандидат у віці до 60 років, який не пройшов один з наступних видів служби: військову службу; службу у військовому резерві; службу в органах, на які покладено функції із забезпечення національної безпеки і оборони держави; військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу. Це не поширюється на осіб, визнаних непридатними до військової служби за станом здоров’я.

Аналогічні вимоги щодо військової служби запроваджено для кандидатів на службу в органах місцевого самоврядування та на посади прокурорів.

Нові вимоги до кандидатів на держслужбу, службу в органах місцевого самоврядування та на посади прокурорів почнуть застосовуватися не раніше, ніж через рік з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.