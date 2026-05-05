11:42 05.05.2026

Наступ окупантів минулого тижня сповільнився повсюдно, крім околиць Покровська – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанті протягом минулого тижня, з 27 квітня по 3 травня включно, спромоглися захопити лише 20,21 кв. км української території, що у півтора раза менше, ніж позаминулого, коли ворог збільшив зону окупації на 31,35 кв. км, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

При цьому на покровському, на сусідньому добропільському напрямках у Донецькій області ворог захопив за тиждень 8,6 кв. км – більше, ніж на позаминулому, коли наступ там суттєво сповільнився (3,45 кв км). У той же час район проникнення на цьому напрямку скоротилася за тиждень на 7,68 кв. км, тобто просування противник забезпечив переважно за рахунок закріплення в "сірій зоні". Також протягом тижня повідомлялося про зачищення певних ділянок фронту Силами оборони від ворожих сил, завдяки чому район проникнення скорочувався, в тому числі, й за рахунок розширення територій під контролем ЗСУ.

На всіх інших напрямках просування окупантів минулого тижня суттєво скоротилося.

На гуляйпільському напрямку в Запорізькій області та сусідньому новоолександрівському в Дніпропетровській області окупанти захопили за минулий тиждень 4,16 кв км (на позаминулому 12,15 кв км). Зона проникнення при цьому зросла на 1 кв км.

На костянтинівському, краматорському та слов’янському напрямках на півночі Донецької області ворог захопив за минулий тиждень 4,37 кв км (на позаминулому 5,92 кв км). Район проникнення при цьому скоротився на 1,33 кв км.

На куп’янському напрямку ворог захопив 3,08 кв км (на позаминулому тижні 9,83 кв км) виключно за рахунок закріплення в зоні проникнення.

Також окупанти спромоглися розширити на минулому тижні район проникнення на 2,56 кв км на краснопільському напрямку на сході Сумської області, але не змогли збільшити площу окупації – просування ворога там було зупинене силами оборони ще в середині квітня.

На всіх інших напрямках фронту за минулий тиждень теж без змін.

Таким чином, згідно з даними DeepState, загальна площа окупації української території за тиждень зросла на 20,21 кв. км, а район проникнення зменшився на 8,54 кв. км.

Щодоби минулого тижня окупанти просувалися в середньому на 2,9 кв. км, а район проникнення скорочувався щодоби в середньому на 1,2 кв. км.

Позаминулого тижня окупанти просувалися в середньому на 4,5 кв. км кожної доби.

Як повідомлялося, в останні місяці 2025 року середнє зростання площі російської окупації коливалося на рівні 8-14 кв. км на добу. У кінці січня воно почало знижуватись і у середині лютого Сили оборони почали поступове витіснення ворога на олександрівському напрямку в Дніпропетровській та суміжних районах Запорізької та Донецької областей, яке тривало два тижні, а в останній тиждень лютого загальна площа окупації навіть зменшилась уперше з 2022 року. В березні зростання площі ворожої окупації поновилося, але вже меншими темпами.

