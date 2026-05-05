Правоохоронці затримали організатора переправлення чоловіків за кордон за $23 тис

Співробітники Національної поліції України затримали жителя Київської області, який за $23 тис обіцяв чоловікам призивного віку безперешкодний виїзд через кордон у напрямку Республіки Молдова, – повідомила Нацполіція у телеграм-каналі у вівторок.

Зловмисник підшуковував клієнтів та пропонував їм перетин кордону поза офіційними процедурами.

"Вартість таких послуг становила $23 тис з особи. В ході слідства було встановлено щонайменше 5 фактів організації трансферу", – йдеться у сповіщенні.

Організатору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Йому обрано запобіжний захід.

Стаття передбачає покарання до дев’яти років позбавлення волі.