Інтерфакс-Україна
11:35 05.05.2026

Правоохоронці затримали організатора переправлення чоловіків за кордон за $23 тис

Правоохоронці затримали організатора переправлення чоловіків за кордон за $23 тис
Співробітники Національної поліції України затримали жителя Київської області, який за $23 тис обіцяв чоловікам призивного віку безперешкодний виїзд через кордон у напрямку Республіки Молдова, – повідомила Нацполіція у телеграм-каналі у вівторок.

Зловмисник підшуковував клієнтів та пропонував їм перетин кордону поза офіційними процедурами.

"Вартість таких послуг становила $23 тис з особи. В ході слідства було встановлено щонайменше 5 фактів організації трансферу", – йдеться у сповіщенні.

Організатору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Йому обрано запобіжний захід.

Стаття передбачає покарання до дев’яти років позбавлення волі.

Теги: #нацполіція #перетин_кордону #молдова

10:10 05.05.2026
Справу проти шахраїв, які обіцяли військовому виготовити "лазерну зброю", передано до суду

Справу проти шахраїв, які обіцяли військовому виготовити "лазерну зброю", передано до суду

18:03 04.05.2026
Неповнолітній з Рівненщини заявив, що його побили представники ТЦК, відкрито кримінальне провадження

Неповнолітній з Рівненщини заявив, що його побили представники ТЦК, відкрито кримінальне провадження

14:31 04.05.2026
Нацполіція провела понад 40 обшуків у посадовців ТЦК, підозрюваних в незаконному збагаченні

Нацполіція провела понад 40 обшуків у посадовців ТЦК, підозрюваних в незаконному збагаченні

14:27 04.05.2026
СБУ: викрито ще чотирьох ділків, які намагалися налагодити продаж "трофейної" зброї в Україні

СБУ: викрито ще чотирьох ділків, які намагалися налагодити продаж "трофейної" зброї в Україні

16:27 03.05.2026
Дві мирні мешканки постраждали внаслідок обстрілів Харківської області

Дві мирні мешканки постраждали внаслідок обстрілів Харківської області

13:21 03.05.2026
В Херсонській області загинули троє, поранені 26 людей за минулу добу через ворожі обстріли – поліція

В Херсонській області загинули троє, поранені 26 людей за минулу добу через ворожі обстріли – поліція

11:23 03.05.2026
Двоє загиблих і 9 поранених людей на Донеччині минулої доби

Двоє загиблих і 9 поранених людей на Донеччині минулої доби

10:25 29.04.2026
УЧХ посилює співпрацю з колегами з Молдови

УЧХ посилює співпрацю з колегами з Молдови

17:55 28.04.2026
Правоохоронці затримали двох одеситів з підробними документами військових, які викрали підприємця та вимагали гроші

Правоохоронці затримали двох одеситів з підробними документами військових, які викрали підприємця та вимагали гроші

17:10 28.04.2026
Понад 10 авто пошкоджені внаслідок атаки дронів в Києві, 2 постраждалих – Нацполіція

Понад 10 авто пошкоджені внаслідок атаки дронів в Києві, 2 постраждалих – Нацполіція

