Події
11:25 05.05.2026

Зеленський про підсумки квітня: понад 35 тис. втрат РФ та зростання вдвічі дальніх ударів України

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський за підсумками доповідей міністра оборони та військових заявив, що Росія щомісяця несе значні втрати в особовому складі, в той же час Україна значно збільшила кількість уражень на відстані понад 20 км.

"Була доповідь від наших військових і міністра оборони за підсумками квітня. Маємо сильні результати в знищенні окупанта. Росія щомісяця несе значні втрати в особовому складі, і за квітень понад 35 тисяч убитими та тяжко пораненими. По кожному ураженню є чітке підтвердження... Суттєво зросла й кількість мідлстрайків. Зараз уражень на відстані 20+ кілометрів удвічі більше порівняно з березнем та в чотири рази – порівняно з лютим", – написав президент у телеграм.

Водночас Зеленський зазначив, що сили оборони потребують збільшення кількісті роботизованих місій.

"За квітень було здійснено більш ніж 10 200 логістичних та евакуаційних завдань НРК, і це суттєвий результат. Але в масштабах фронту потрібно значно більше такої роботи. Відповідно, контрактування НРК, виробництво, постачання у війська повинні постійно зростати. Травень має дати більші показники, і це визначено як цільовий показник для військових та Міністерства оборони. Будемо й надалі нарощувати виробництво всіх типів дронів і роботизованих систем", – акцентував президент.

