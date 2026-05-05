Алюшина: інфраструктура НАДС готова до відновлення конкурсів на держслужбу

Наталія Алюшина, голова Національного агентства України з питань державної служби. Київ, 30.04.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина заявляє, що відновлення конкурсів на державну службу розпочнеться з вересня 2026 року, якщо Верховна Рада встигне ухвалити законопроєкт у другому читанні.

"Це залежить від політичної волі – парламент може його прийняти (законопроєкт 13478-1 – ІФ-У). Але є деякі моменти, на які варто звернути увагу. Відповідно до альтернативного депутатського законопроєкту №13478-1 дещо зміщено строки. У нашій першій редакції, а також у Дорожній карті та плані Ukraine Facility передбачалося, що конкурси на посади категорії А мали б відновитися в червні, на категорію Б – у липні, а на категорію В – у вересні. В альтернативному законопроєкті передбачено, що категорія А стартує з 1 вересня, а далі – у жовтні-листопаді – категорії Б і В" – сказала Алюшина в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи встигне Україна виконати вимогу про відновлення конкурсів на держслужбі, яка передбачена планом Ukraine Facility.

Також вона відзначила, що законопроєктом передбачена опція, що для категорій Б і В, хто успішно працював в органі не менше шести місяців, конкурс може не проводитися, якщо суб’єкт призначення – керівник державної служби – ухвалює рішення залишити працівника без проходження конкурсу.

Крім того, у законопроєкті передбачено, що подавати документи кандидатам на посади держслужби необхідно буде через вебпортал "Дія", і Міністерство цифрової трансформації має забезпечити напрацювання відповідного функціоналу.

"Крім того, потрібно буде ухвалити всю підзаконну нормативну базу. Вона вже напрацьована, зокрема проєкт постанови щодо проведення конкурсної процедури. Треба буде ретельно підготуватися до 1 вересня, якщо Верховна Рада встигне ухвалити законопроєкт у другому читанні", – додала вона.

Голова НАДС розповіла, що в період воєнного стану без конкурсу було призначено 126,4 тис. осіб, з яких 63,8 тис. уже звільнено за цей час, і залишаються призначеними без конкурсу 62,5 тич. осіб, що становить 40% від фактичної кількості державних службовців.

"По категорії А у нас загалом 282 посади на державній службі, із них станом на сьогодні фактично зайнято 226. Із них 64 – це ті, які проходили конкурс, як от я. Відповідно, 35 осіб призначено з урахуванням норм спецзаконодавства, всі решта – ті, хто були призначені на посади строково без конкурсу в період воєнного стану за 10 статтею закону "Про право і режим воєнного стану", – додала вона.

Крім того, Алюшина звернула увагу, що треба пам’ятати і про наявність вакантних посад, які також необхідно буде заповнювати шляхом конкурсу, а це на сьогодні це 30,6 тис. незаповнених вакансій, і в тому числі 56 категорій А, 7,3 тис. – категорія Б, і 23,2 тис. – категорія В.

На запитання, скільки займе по часу, щоб провести всі ці конкурси, і чи готова інфраструктура НАДС до такого об’єму, голова Агентства наголосила, що це абсолютно не проблема.

"Ми успішно пройшли організацію і проведення конкурсів у післяковідний період. Згідно з майбутнім законом, у нас буде 18 місяців, щоб усе це реалізувати. У Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби при НАДС готова вся інфраструктура. Є можливість безперервно проводити і співбесіди, і тестування в укритті. Інші конкурси залежатимуть від внутрішнього менеджменту цього процесу в кожному окремому органі", – зазначила Алюшина.

Як повідомлялося, з 20 травня 2022 року на період дії воєнного стану на посади державної служби та посади в органах місцевого самоврядування можна призначати без конкурсного відбору.

В липні Кабінет міністрів погодив проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів та удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби" (№13478). Згодом його відкликали через переформатування уряду, а натомість було внесено альтернативний депутатський законопроект (№13478-1).

29 квітня 2026 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт (№13478-1) про внесення змін до деяких законів щодо відновлення проведення конкурсів та удосконалення порядку вступу, проходження й припинення держслужби.

План реалізації програми підтримки Ukraine Facility передбачає, що до третього кварталу 2026 року Україна має відновити відбір на вакантні посади держслужби.