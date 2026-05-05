Атаки РФ залишили без світла частину споживачів в 4 областях – Міненерго

Внаслідок обстрілів РФ об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання, повідомило Міністерство енергетики України.

За його інформацією в телеграм, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

Водночас Міненерго наголосило, що в цілому обмежень е/е не прогнозується, але закликало перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 16:00. У вечірні години воно просить, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію з 18:00 до 22:00. "Це допомагає знизити навантаження на систему", – пояснило міністерство.

Міненерго також повідомило, що вночі ворог вчинив атаку на газовидобувні об’єкти у Полтавській та Харківській областях, де зафіксовано значне пошкодження обладнання, є загиблі й поранені.

"На жаль, через підступні дії росії маємо втрати серед колег – внаслідок комбінованих ударів загинуло троє працівників газовидобувного об’єкта, 14 отримали поранення різного ступеня тяжкості... Також під час ліквідації пожежі загинуло два співробітники ДСНС та 23 отримали поранення. Троє з них у важкому стані, медики борються за їхнє життя", – описало ситуацію міністерство.

Воно висловило співчуття рідним та близьким загиблих працівників НАК "Нафтогаз України" та ДСНС.

Як повідомлялося, внаслідок комбінованої атаки РФ на об’єкти газовидобутку в Харківській та Полтавській області загинуло п’ятеро людей, 37 отримали поранення – це працівники "Нафтогазу" та ДСНС, які прибули ліквідовувати наслідки попередньої атаки ворога.

Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич повідомив про оголошення дводенної жалоби за загиблими внаслідок російських ударів по об’єктах НАК "Нафтогаз Україна" у ніч на вівторок.

"5 і 6 травня у Полтавській області оголошено жалобу", – написав він у телеграм.