Інтерфакс-Україна
Події
11:05 05.05.2026

Одна людина загинула, ще двоє постраждали через нічний удар по Харківській області

1 хв читати

У ніч проти вівторка ЗС РФ завдали ракетних ударів по Ізюмському районі Харківської області, є загиблий і постраждалі.

"Зафіксовано влучання по території промислового підприємства. Унаслідок атаки загинув працівник. Ще двоє – співробітник ДСНС та охоронець підприємства – дістали поранення, їх госпіталізовано. Крім того, пошкоджено житлові будинки", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Окрім того, російські військові вдарили ракетами по Основ’янському району Харкова. Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення та транспортний засіб. Постраждалих немає.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Теги: #прокуратура #дснс #харківщина

18:21 04.05.2026
Мирний мешканець загинув через обстріл села у Харківській області – поліція

18:11 04.05.2026
Кількість загиблих у Мерефі зросла до 7 – Синєгубов

18:08 04.05.2026
У Харківській області механізатор підірвався на НВП, чоловіка шпиталізовано з важкими пораненнями

17:38 04.05.2026
Викрито схему постачання "Укрзалізниці" неякісних вагонів зі збитками понад 64 млн грн. – прокуратура

16:20 04.05.2026
Кількість постраждалих у Мерефі сягнула 36 – прокуратура

15:55 04.05.2026
Кількість постраждалих у Мерефі зросла до 31, серед них 2-річна дитина – Синєгубов

15:17 04.05.2026
Кількість загиблих у Мерефі зросла до 6 – прокуратура

17:43 03.05.2026
Одна людина загинула, ще сім дістали поранень на Херсонщині через російські обстріли – прокуратура

16:27 03.05.2026
Дві мирні мешканки постраждали внаслідок обстрілів Харківської області

15:28 29.04.2026
Жінка постраждала внаслідок ракетного удару по Чугуєву

