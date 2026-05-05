Одна людина загинула, ще двоє постраждали через нічний удар по Харківській області

У ніч проти вівторка ЗС РФ завдали ракетних ударів по Ізюмському районі Харківської області, є загиблий і постраждалі.

"Зафіксовано влучання по території промислового підприємства. Унаслідок атаки загинув працівник. Ще двоє – співробітник ДСНС та охоронець підприємства – дістали поранення, їх госпіталізовано. Крім того, пошкоджено житлові будинки", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Окрім того, російські військові вдарили ракетами по Основ’янському району Харкова. Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення та транспортний засіб. Постраждалих немає.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).