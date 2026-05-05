Квота бронювання до 50% військовозобов'язаних на держслужбі всюди вичерпана повністю – голова НАДС Алюшина

Наталія Алюшина, голова Національного агентства України з питань державної служби. Київ, 30.04.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина заявляє, що однією із причин дефіциту кадрів на державній службі є те, що не всіх можна забронювати через квоту в 50%.

"У нас по країні загалом спостерігається дефіцит людського капіталу. Станом на сьогодні налічується 30,6 тис. вакансій на державній службі. З різних причин вони залишаються незаповненими. Хтось економить фонд оплати праці, хтось не може знайти відповідних фахівців. Причини різні. Також однією з них є те, що не всіх можна забронювати: діє обмеження у 50%. Люди запитують, чи буде бронювання, а коли його немає, це знижує їхню зацікавленість" – сказала Алюшина в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи є на сьогодні дефіцит кадрів на держслужбі.

Вона зазначила, що на державній службі можна забронювати лише 50% військовозобов’язаних, і ця квота всюди вичерпана повністю.

"Це проблема. До прикладу, в ІТ-напрямі чи у сфері кібербезпеки знайти фахівця дуже важко, зокрема й із цієї причини. Водночас кібератаки на державні ресурси відбуваються щодня: атакують доволі агресивно, застосовуються різні методи. Наприклад, на наші ресурси відбувається до 20 атак на день. Спробуйте залишити сектор захисту інформації без фахівця – це справді проблематично", – додала голова Агентства.

На запитання, чи є необхідність збільшити для держслужби квоту з 50% до 75% чи 100%, Алюшина заявила, що для того, щоб утримати держслужбу, потрібні люди, але ці люди не менш потрібні на фронті.

"Це дилема, і мені дуже складно щоразу приймати такі рішення, а також складно відповісти на це запитання. Якщо ми запитаємо військовослужбовців, вони скажуть, що на фронті люди потрібні більше, адже потрібно втримати країну. Водночас ми ледве вкладаємося у ці 50%. І якщо комусь потрібно надати бронювання, то в когось іншого я маю його забрати – і це наразі для мене найбільш болісне питання", – заявила голова НАДС.

Як повідомлялося, голова НАДС Наталія Алюшина заявляє, що на сьогодні кожен державний орган відчуває брак персоналу, і тому зараз питання скорочення кількості держслужбовців взагалі не стоїть.