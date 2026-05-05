Інтерфакс-Україна
Події
10:46 05.05.2026

Квота бронювання до 50% військовозобов'язаних на держслужбі всюди вичерпана повністю – голова НАДС Алюшина

2 хв читати
Наталія Алюшина, голова Національного агентства України з питань державної служби. Київ, 30.04.2026
Наталія Алюшина, голова Національного агентства України з питань державної служби. Київ, 30.04.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина заявляє, що однією із причин дефіциту кадрів на державній службі є те, що не всіх можна забронювати через квоту в 50%.

"У нас по країні загалом спостерігається дефіцит людського капіталу. Станом на сьогодні налічується 30,6 тис. вакансій на державній службі. З різних причин вони залишаються незаповненими. Хтось економить фонд оплати праці, хтось не може знайти відповідних фахівців. Причини різні. Також однією з них є те, що не всіх можна забронювати: діє обмеження у 50%. Люди запитують, чи буде бронювання, а коли його немає, це знижує їхню зацікавленість" – сказала Алюшина в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи є на сьогодні дефіцит кадрів на держслужбі.

Вона зазначила, що на державній службі можна забронювати лише 50% військовозобов’язаних, і ця квота всюди вичерпана повністю.

"Це проблема. До прикладу, в ІТ-напрямі чи у сфері кібербезпеки знайти фахівця дуже важко, зокрема й із цієї причини. Водночас кібератаки на державні ресурси відбуваються щодня: атакують доволі агресивно, застосовуються різні методи. Наприклад, на наші ресурси відбувається до 20 атак на день. Спробуйте залишити сектор захисту інформації без фахівця – це справді проблематично", – додала голова Агентства.

На запитання, чи є необхідність збільшити для держслужби квоту з 50% до 75% чи 100%Алюшина заявила, що для того, щоб утримати держслужбу, потрібні люди, але ці люди не менш потрібні на фронті.

"Це дилема, і мені дуже складно щоразу приймати такі рішення, а також складно відповісти на це запитання. Якщо ми запитаємо військовослужбовців, вони скажуть, що на фронті люди потрібні більше, адже потрібно втримати країну. Водночас ми ледве вкладаємося у ці 50%. І якщо комусь потрібно надати бронювання, то в когось іншого я маю його забрати – і це наразі для мене найбільш болісне питання", – заявила голова НАДС.

Як повідомлялося, голова НАДС Наталія Алюшина заявляє, що на сьогодні кожен державний орган відчуває брак персоналу, і тому зараз питання скорочення кількості держслужбовців взагалі не стоїть.

Теги: #надс #бронювання #алюшина #інтервю

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:44 05.05.2026
Голова НАДС Алюшина: норма про обов'язковий досвід військової служби для вступу на держслужбу певною мірою дискримінує

Голова НАДС Алюшина: норма про обов'язковий досвід військової служби для вступу на держслужбу певною мірою дискримінує

11:17 05.05.2026
Алюшина: інфраструктура НАДС готова до відновлення конкурсів на держслужбу

Алюшина: інфраструктура НАДС готова до відновлення конкурсів на держслужбу

10:15 05.05.2026
Алюшина: зараз для НАДС питання скорочення кількості держслужбовців взагалі не стоїть

Алюшина: зараз для НАДС питання скорочення кількості держслужбовців взагалі не стоїть

09:45 05.05.2026
Середня зарплата на держслужбі становить 37 тис. грн, у регіонах – 22 тис. грн – голова НАДС Алюшина

Середня зарплата на держслужбі становить 37 тис. грн, у регіонах – 22 тис. грн – голова НАДС Алюшина

09:18 05.05.2026
Голова НАДС Алюшина: ШІ має забрати роботу у держслужбовців, які займаються рутинними задачами

Голова НАДС Алюшина: ШІ має забрати роботу у держслужбовців, які займаються рутинними задачами

18:22 02.05.2026
На Волині викрили схему незаконного "бронювання" військовозобов'язаних в одному з ліцеїв

На Волині викрили схему незаконного "бронювання" військовозобов'язаних в одному з ліцеїв

12:30 02.05.2026
Віталій Кім: Наше завдання – зробити такі умови, щоб українці повернулися, подивилися навколо і залишилися жити і працювати вдома

Віталій Кім: Наше завдання – зробити такі умови, щоб українці повернулися, подивилися навколо і залишилися жити і працювати вдома

17:10 01.05.2026
Віталій Кім: Бізнесу потрібні правила, які не змінюватимуться хоча б років 5-10, зараз я можу їх гарантувати, але працюємо над стабільною системою

Віталій Кім: Бізнесу потрібні правила, які не змінюватимуться хоча б років 5-10, зараз я можу їх гарантувати, але працюємо над стабільною системою

14:55 29.04.2026
"Укренерго" ініціюватиме збільшення тарифу на передачу е/е у разі вичерпання коштів на оплату ВДЕ-генерації – CEO

"Укренерго" ініціюватиме збільшення тарифу на передачу е/е у разі вичерпання коштів на оплату ВДЕ-генерації – CEO

13:00 27.04.2026
Ми будуємо системи, які не мають права зупинятися — директор ДП "ІНФОТЕХ"

Ми будуємо системи, які не мають права зупинятися — директор ДП "ІНФОТЕХ"

ВАЖЛИВЕ

Голова НАДС Алюшина: норма про обов'язковий досвід військової служби для вступу на держслужбу певною мірою дискримінує

Алюшина: інфраструктура НАДС готова до відновлення конкурсів на держслужбу

Алюшина: зараз для НАДС питання скорочення кількості держслужбовців взагалі не стоїть

Середня зарплата на держслужбі становить 37 тис. грн, у регіонах – 22 тис. грн – голова НАДС Алюшина

Голова НАДС Алюшина: ШІ має забрати роботу у держслужбовців, які займаються рутинними задачами

ОСТАННЄ

Наступ окупантів минулого тижня сповільнився повсюдно, крім околиць Покровська – DeepState

Правоохоронці затримали організатора переправлення чоловіків за кордон за $23 тис

Зеленський про підсумки квітня: понад 35 тис. втрат РФ та зростання вдвічі дальніх ударів України

Атаки РФ залишили без світла частину споживачів в 4 областях – Міненерго

Одна людина загинула, ще двоє постраждали через нічний удар по Харківській області

Жалобу оголошено в Полтавській області за загиблими внаслідок нічних ударів РФ – обладміністрація

СБУ запобігла теракту в Житомирі: затримано агентку РФ, яка готувала підрив будівлі ЗСУ

Зеленський про нічні удари РФ: Абсолютний цинізм – просити про тишу й бити ракетами

Перший день операції з відновлення руху суден через Ормузьку протоку пройшов тактично успішно – голова CENTCOM

Справу проти шахраїв, які обіцяли військовому виготовити "лазерну зброю", передано до суду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА