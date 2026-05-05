Інтерфакс-Україна
Події
10:39 05.05.2026

Жалобу оголошено в Полтавській області за загиблими внаслідок нічних ударів РФ – обладміністрація

1 хв читати
Жалобу оголошено в Полтавській області за загиблими внаслідок нічних ударів РФ – обладміністрація
Фото: https://poltava.to

Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич повідомив про оголошення дводенної жалоби за загиблими внаслідок російських ударів по об’єктах НАК "Нафтогаз Україна" в ніч на вівторок.

"5 і 6 травня у Полтавській області оголошено жалобу", – написав він у телеграм.

Дяківнич підтвердив інформацію про п’ятьох загиблих, серед яких – троє працівників нафтогазового підприємства та двоє рятувальників, 37 поранених, деякі з них у важкому стані.

Як повідомлялося, окупанти атакували об’єкт газовидобування в Полтавській області. Коли на місце прибули загони ДСНС та почали ліквідацію масштабної пожежі, противник вдарив ракетою по цьому місцю повторно.

Загалом від початку поточного року РФ атакувала об’єкти "Нафтогазу" приблизно 100 разів.

Теги: #жалоба #полтавщина #нафтогаз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:41 05.05.2026
Росія знову атакувала об'єкти "Нафтогазу", вбила 5 людей та ще 37 поранила – глава Групи

Росія знову атакувала об'єкти "Нафтогазу", вбила 5 людей та ще 37 поранила – глава Групи

16:23 04.05.2026
У Мереф'янській громаді оголошено триденну жалобу за жертвами ракетного удару

У Мереф'янській громаді оголошено триденну жалобу за жертвами ракетного удару

15:01 04.05.2026
РФ за добу атакувала п'ять об'єктів "Нафтогазу" в Сумській та Харківській областях – глава компанії

РФ за добу атакувала п'ять об'єктів "Нафтогазу" в Сумській та Харківській областях – глава компанії

18:29 02.05.2026
Росіяни другу добу б'ють по інфраструктурі "Нафтогазу", поранений працівник – Корецький

Росіяни другу добу б'ють по інфраструктурі "Нафтогазу", поранений працівник – Корецький

18:55 01.05.2026
РФ з початку 2026р. атакувала об'єкти "Нафтогазу" 96 разів

РФ з початку 2026р. атакувала об'єкти "Нафтогазу" 96 разів

18:14 28.04.2026
"Укргазвидобування" за I кв.-2026 перерахувало до бюджету 5,4 млрд грн рентної плати

"Укргазвидобування" за I кв.-2026 перерахувало до бюджету 5,4 млрд грн рентної плати

14:23 21.04.2026
СБУ затримала неповнолітнього, який на замовлення РФ готував подвійний теракт на Полтавщині

СБУ затримала неповнолітнього, який на замовлення РФ готував подвійний теракт на Полтавщині

09:37 18.04.2026
Промпідприємство Миргородського району було атаковано вночі, люди не постраждали – ОВА

Промпідприємство Миргородського району було атаковано вночі, люди не постраждали – ОВА

17:59 01.04.2026
Вже відомо про шістьох постраждалих через атаку БпЛА у Полтавській громаді

Вже відомо про шістьох постраждалих через атаку БпЛА у Полтавській громаді

15:34 01.04.2026
На Полтавщині внаслідок удару постраждало 4 людини, в тому числі дитина – ОВА

На Полтавщині внаслідок удару постраждало 4 людини, в тому числі дитина – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Алюшина: інфраструктура НАДС готова до відновлення конкурсів на держслужбу

Квота бронювання до 50% військовозобов'язаних на держслужбі всюди вичерпана повністю – голова НАДС Алюшина

Алюшина: зараз для НАДС питання скорочення кількості держслужбовців взагалі не стоїть

Середня зарплата на держслужбі становить 37 тис. грн, у регіонах – 22 тис. грн – голова НАДС Алюшина

Голова НАДС Алюшина: ШІ має забрати роботу у держслужбовців, які займаються рутинними задачами

ОСТАННЄ

Правоохоронці затримали організатора переправлення чоловіків за кордон за $23 тис

Зеленський про підсумки квітня: понад 35 тис. втрат РФ та зростання вдвічі дальніх ударів України

Алюшина: інфраструктура НАДС готова до відновлення конкурсів на держслужбу

Атаки РФ залишили без світла частину споживачів в 4 областях – Міненерго

Одна людина загинула, ще двоє постраждали через нічний удар по Харківській області

Квота бронювання до 50% військовозобов'язаних на держслужбі всюди вичерпана повністю – голова НАДС Алюшина

СБУ запобігла теракту в Житомирі: затримано агентку РФ, яка готувала підрив будівлі ЗСУ

Алюшина: зараз для НАДС питання скорочення кількості держслужбовців взагалі не стоїть

Зеленський про нічні удари РФ: Абсолютний цинізм – просити про тишу й бити ракетами

Перший день операції з відновлення руху суден через Ормузьку протоку пройшов тактично успішно – голова CENTCOM

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА