Жалобу оголошено в Полтавській області за загиблими внаслідок нічних ударів РФ – обладміністрація

Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич повідомив про оголошення дводенної жалоби за загиблими внаслідок російських ударів по об’єктах НАК "Нафтогаз Україна" в ніч на вівторок.

"5 і 6 травня у Полтавській області оголошено жалобу", – написав він у телеграм.

Дяківнич підтвердив інформацію про п’ятьох загиблих, серед яких – троє працівників нафтогазового підприємства та двоє рятувальників, 37 поранених, деякі з них у важкому стані.

Як повідомлялося, окупанти атакували об’єкт газовидобування в Полтавській області. Коли на місце прибули загони ДСНС та почали ліквідацію масштабної пожежі, противник вдарив ракетою по цьому місцю повторно.

Загалом від початку поточного року РФ атакувала об’єкти "Нафтогазу" приблизно 100 разів.