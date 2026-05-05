СБУ запобігла теракту в Житомирі: затримано агентку РФ, яка готувала підрив будівлі ЗСУ

Правоохоронці затримали агентку спецслужб РФ, яка готувала підрив адміністративної будівлі одного з підрозділів Збройних Сил України у Житомирі, повідомили у Службі безпеки України.

"Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція зірвали нову спробу рашистів здійснити теракт у Житомирі. За результатами дій на випередження затримано російську агентку, яка готувала підрив адмінбудівлі одного з підрозділів Збройних Сил України в обласному центрі", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі спецслужби.

Як встановило розслідування, фігурантка мала під виглядом кур’єра доставити у приміщення поштове відправлення, в середині якого знаходилась саморобна бомба. Після передачі "посилки" російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати її.

Підготовкою теракту займалася завербована РФ наркозалежна мешканка Ізмаїла на Одещині. У поле зору російських спецслужб вона потрапила, коли шукала у телеграм-каналах "швидкі заробітки на дозу".

Після вербування жінку "відрядили" до Житомира, де вона орендувала квартиру та взялася за виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) за інструкцією від двох кураторів з РФ, які доручили їй "підсилити" бомбу металевими гайками і болтами та спорядити мобільним телефоном для дистанційної активації.

"Далі фігурантка провела дорозвідку біля потенційної "цілі" та узгодила з російськими спецслужбістами час та локацію запланованого теракту. Паралельно з цим зловмисниця фотографувала та знімала на відео периметри інших військових об’єктів у Житомирі, поблизу яких ворог готував наступні підриви", – розповіли в СБУ.

Під час обшуку в орендованій квартирі затриманої вилучено готовий СВП, хімічні компоненти для виготовлення саморобної вибухівки, уніформу кур’єра і смартфон із доказами підготовки до замаху.

Слідчі СБУ повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Житомирській області спільно Національною поліцією за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.