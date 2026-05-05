Інтерфакс-Україна
10:15 05.05.2026

Алюшина: зараз для НАДС питання скорочення кількості держслужбовців взагалі не стоїть

Наталія Алюшина, голова Національного агентства України з питань державної служби. Київ, 30.04.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина заявляє, що на сьогодні кожен державний орган відчуває брак персоналу, і тому зараз питання скорочення кількості державних службовців взагалі не стоїть.

"Ця тема не закрита – воно просто пішло природним шляхом….З часу вторгнення кількість державних службовців скоротилася на понад 16 тис. Це означає, що ми втратили фахівців. Водночас сьогодні ми стикаємося з такими викликами, як євроінтеграційні процеси та зростання навантаження. НАДС на постійній основі проводить опитування і дослідження щодо навантаження в умовах воєнного стану. Ці моніторинги показують, що люди виснажені. Водночас триває робота над виконанням Національної програми адаптації законодавства України до права ЄС, дорожніх карт, а крім того, 4659 державних службовців воюють, що також є значним навантаженням для системи, адже їхні обов’язки зачасту розподілені між іншими" – сказала Алюшина в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи залишається питання оптимізації держслужби на порядку денному держави.

На уточнення, чи актуальними є попередні ініціативи з об’єднання цілих напрямів на держслужбі, створення Центру уряду, що передбачало б значне вивільнення людей, голова НАДС констатувала, що це обговорювалося кілька років тому.

"Наразі процеси оптимізації тривають, але фактично, станом на сьогодні, кожен державний орган відчуває брак персоналу. За окремими напрямами просто оголилися функції. Брак людей є, і тому зараз питання скорочення для НАДС взагалі не стоїть", – заявила вона.

Алюшина також нагадала, що у 2022 році Нацагентство провело функціональний аудит держорганів, який дозволив проаналізувати, скільки людей потрібно для виконання певних функцій.

"І сьогоднішня чисельність працівників ледве покриває цю потребу", – констатувала голова Агентства.

Серед іншого, вона розповіла, що до повномасштабного вторгнення в Україні було 171,5 тис. держслужбовців, а сьогодні – 154,9 тис., тобто за цей час їхня кількість зменшилася на 16,6 тис.

Також, за її словами, у середньому щоквартальна плинність персоналу на держслужбі у 2025 році та першому кварталі 2026 року становила близько 7%. 

"Переважна більшість у перший рік роботи може зрозуміти, що це не їхня сфера, і піти. Тобто молодь не завжди залишається після першого року. Багато що залежить від наставника і керівника – від того, чи зможуть вони залучити, окреслити межі відповідальності та зацікавити. Це дуже важливо. Якщо керівник здатний це робити – людина залишиться", – додала Алюшина.

В той же час, вона відзначила, що станом на сьогодні налічується 30,6 тис. вакансій на держслужбі.

Як повідомлялося, в червні 2022 року голова НАДС Алюшина припускала суттєву оптимізацію чисельності держслужбовців в Україні до 2023 року. А також зазначала, що після двох секвестрів державного бюджету фонди зарплат держслужбовців зменшилися на 10-15%.

У серпні 2023 року Алюшина повідомила, що за результатами функціонального аудиту в держорганах загальна кількість штатних посад скоротилася на 1640 одиниць.

У грудні 2022 року тодішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль розраховував на створення Центру уряду орієнтовно в першій половині 2023 року. Пізніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов допускав запуск Центру уряду до 2025 року.

Теги: #надс #алюшина #кадри #інтервю

