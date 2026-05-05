Зеленський про нічні удари РФ: Абсолютний цинізм – просити про тишу й бити ракетами

Абсолютний цинізм – просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдавати ракетно-дронових ударів в усі дні перед тим, заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи російськи удари по Україні у ніч проти вівторка.

"Вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Полтавщині. І дуже підло вдарили повторно ракетою, коли на місці вже були працівники ДСНС – ліквідовували пожежу. Станом на зараз відомо про десятки поранених. На жаль, чотири людини було вбито і серед них двоє рятувальників. Це Герой України Віктор Кузьменко, який більш ніж 50 разів ліквідовував наслідки обстрілів, і Дмитро Скриль, який на службі в ДСНС був понад 20 років. Мої щирі співчуття рідним і близьким", – написав він у Телеграмі.

Президент зазначив , що під ударом агресора цієї ночі були об’єкти енергетичної інфраструктури.

"Били росіяни й по Харківщині. Одна людина загинула, четверо було поранено. На жаль, одна загинула. Мої співчуття. На Дніпровщині атакували критичну інфраструктуру. Троє людей поранено в області. У Павлограді пошкодили ЛЕП, через що тисячі сімей залишилися без світла. Були удари й по Запоріжжю та Київщині, де поранило троє людей. Загалом головними цілями Росії цієї ночі були об’єкти нашої енергетичної інфраструктури", – написав Зеленський.

Він наголосив, що кожного дня Росія може припинити вогонь і це зупинить війну

"Абсолютний цинізм – просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдавати таких ракетно-дронових ударів в усі дні перед тим. Кожного дня Росія може припинити вогонь, і це зупинить війну й наші відповіді. Мир потрібен, і для цього потрібні реальні кроки. Україна діятиме дзеркально", – акцентував президент.