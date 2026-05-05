Інтерфакс-Україна
Події
10:15 05.05.2026

Зеленський про нічні удари РФ: Абсолютний цинізм – просити про тишу й бити ракетами

2 хв читати
Зеленський про нічні удари РФ: Абсолютний цинізм – просити про тишу й бити ракетами
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Абсолютний цинізм – просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдавати ракетно-дронових ударів в усі дні перед тим, заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи російськи удари по Україні у ніч проти вівторка.

"Вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Полтавщині. І дуже підло вдарили повторно ракетою, коли на місці вже були працівники ДСНС – ліквідовували пожежу. Станом на зараз відомо про десятки поранених. На жаль, чотири людини було вбито і серед них двоє рятувальників. Це Герой України Віктор Кузьменко, який більш ніж 50 разів ліквідовував наслідки обстрілів, і Дмитро Скриль, який на службі в ДСНС був понад 20 років. Мої щирі співчуття рідним і близьким", – написав він у Телеграмі.

Президент зазначив , що під ударом агресора цієї ночі були об’єкти енергетичної інфраструктури.

"Били росіяни й по Харківщині. Одна людина загинула, четверо було поранено. На жаль, одна загинула. Мої співчуття. На Дніпровщині атакували критичну інфраструктуру. Троє людей поранено в області. У Павлограді пошкодили ЛЕП, через що тисячі сімей залишилися без світла. Були удари й по Запоріжжю та Київщині, де поранило троє людей. Загалом головними цілями Росії цієї ночі були об’єкти нашої енергетичної інфраструктури", – написав Зеленський.

Він наголосив, що кожного дня Росія може припинити вогонь і це зупинить війну

"Абсолютний цинізм – просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдавати таких ракетно-дронових ударів в усі дні перед тим. Кожного дня Росія може припинити вогонь, і це зупинить війну й наші відповіді. Мир потрібен, і для цього потрібні реальні кроки. Україна діятиме дзеркально", – акцентував президент.

Теги: #режим_тиші #атаки_рф #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:51 05.05.2026
Під ворожим обстрілом опинилися населені пункти України, є жертви і постраждалі, руйнування

Під ворожим обстрілом опинилися населені пункти України, є жертви і постраждалі, руйнування

09:41 05.05.2026
Росія знову атакувала об'єкти "Нафтогазу", вбила 5 людей та ще 37 поранила – глава Групи

Росія знову атакувала об'єкти "Нафтогазу", вбила 5 людей та ще 37 поранила – глава Групи

21:50 04.05.2026
Зеленський оголосив про режим тиші, від 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення

Зеленський оголосив про режим тиші, від 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення

19:15 04.05.2026
Україні ніхто офіційно не пропонував припинення вогню на 9 травня – Зеленський

Україні ніхто офіційно не пропонував припинення вогню на 9 травня – Зеленський

18:24 04.05.2026
Прем'єр Грузії про зустріч із Зеленським: Це була дружня та цікава розмова

Прем'єр Грузії про зустріч із Зеленським: Це була дружня та цікава розмова

18:21 04.05.2026
Мирний мешканець загинув через обстріл села у Харківській області – поліція

Мирний мешканець загинув через обстріл села у Харківській області – поліція

17:29 04.05.2026
Двоє загиблих та четверо поранених через ворожий удар по Вільнянську – Запорізька ОВА

Двоє загиблих та четверо поранених через ворожий удар по Вільнянську – Запорізька ОВА

17:25 04.05.2026
Зеленський обговорив із Рютте залучення нових внесків у програму PURL

Зеленський обговорив із Рютте залучення нових внесків у програму PURL

17:22 04.05.2026
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Грузії: Є відкриті питання, важливий діалог

Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Грузії: Є відкриті питання, важливий діалог

16:39 04.05.2026
Зеленський запропонував Пашиняну провести наступне засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва у Києві

Зеленський запропонував Пашиняну провести наступне засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва у Києві

ВАЖЛИВЕ

Середня зарплата на держслужбі становить 37 тис. грн, у регіонах – 22 тис. грн – голова НАДС Алюшина

Голова НАДС Алюшина: ШІ має забрати роботу у держслужбовців, які займаються рутинними задачами

На Полтавщині двоє рятувальників загинули внаслідок повторного удару росіян, ще 23 травмовані – Клименко

Російська атака на термінал "Кернел" у Чорноморську спричинила пожежу та витік 1100 тонн олії, є поранений

Зеленський оголосив про режим тиші, від 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення

ОСТАННЄ

Перший день операції з відновлення руху суден через Ормузьку протоку пройшов тактично успішно – голова CENTCOM

Справу проти шахраїв, які обіцяли військовому виготовити "лазерну зброю", передано до суду

Свириденко про російські обстріли: основними цілями були об'єкти енергетики, нафтогазової інфраструктури, залізниці та промисловості

Петиція про розбудову велодоріжок вздовж Дніпра в Києві не набрала необхідних голосів

Середня зарплата на держслужбі становить 37 тис. грн, у регіонах – 22 тис. грн – голова НАДС Алюшина

Унаслідок стрілянини поблизу Білого дому постраждала людина – Секретна служба США

ВМС США перехопили 50 пов'язаних з Іраном торговельних суден від початку блокади – CENTCOM

Maersk підтвердила проходження свого судна через Ормуз під захистом ВМС США

ПС ЗСУ: Збито/подавлено балістичну ракету та 149 ворожих БпЛА, є влучання на 14 локаціях

Голова НАДС Алюшина: ШІ має забрати роботу у держслужбовців, які займаються рутинними задачами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА