Перший день операції з відновлення руху суден через Ормузьку протоку пройшов тактично успішно – голова CENTCOM

Перший день операції "Свобода" з відновлення судноплавства через Ормузьку протоку пройшов тактично успішно, заявив голова Центрального командування ЗС США на Близькому Сході (CENTCOM) адмірал Бред Купер.

Адмірал заявив журналістам під час телефонної конференції, що США використовували комбіновані сили ракетних есмінців, винищувачів, вертольотів і безпілотників для захисту проходження двох кораблів під прапором США через протоку.

Іранські крилаті ракети, націлені на есмінці ВМС США і торгові судна, було збито, а американські вертольоти потопили шість невеликих іранських швидкохідних катерів, які намагалися атакувати їх, повідомив він.

"Ми відбили кожну з цих загроз завдяки точному застосуванню оборонних боєприпасів", – сказав Купер.

За його словами, операція з проведення двох торговельних суден відбулася саме так, як і планувалося: ешелонована американська оборона захищала судна, що прямували за маршрутом, який ВМС США визначили як безпечний від мін.