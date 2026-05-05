Інтерфакс-Україна
10:10 05.05.2026

Справу проти шахраїв, які обіцяли військовому виготовити "лазерну зброю", передано до суду

Слідчі поліції Києва завершили розслідування щодо зловмисників, які ошукали військовослужбовця, пообіцявши розробити "лазерну зброю" для перехоплення БпЛА та балістичних ракет.

"Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За скоєний злочин обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції у м.Києві у вівторок.

У листопаді 2025 року слідчі Оболонського управління поліції спільно із співробітниками СБУ викрили киянина та жителя Івано-Франківська, які шахрайським шляхом заволоділи понад 3,2 млн грн військового. 

"У липні 2023 року фігуранти вийшли на зв’язок із військовослужбовцем. Представившись керівниками підприємства з виробництва зброї та боєприпасів, вони заявили про наявність новітніх технологій. Зокрема, ділки запевняли, що мають три дослідні лазерні пристрої, здатні засліплювати техніку ворога на відстані до п’яти кілометрів. Аби остаточно переконати потерпілого, правопорушники організували особисту зустріч, де продемонстрували спеціально підготовлені макети "зброї майбутнього". Вони пообіцяли виготовити для потреб військового "лазерний пристрій" вартістю $85 тис, яка нібито за своїми характеристиками може знищувати БпЛА та балістичні ракети. Довірившись "розробникам", чоловік передав їм передплату у розмірі 3,2 млн грн", – йдеться в повідомленні відділа комунікації поліції Києва.

За понад два роки очікування обіцяної техніки військовий так і не отримав, а фігуранти привласнили кошти та витратили їх на власні потреби. Тоді слідчі повідомили обом правопорушникам про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану).

У листопаді Київська міська прокуратура повідомляла про оголошення підозри двом чоловікам, які ошукали американського добровольця, який служить в Збройних силах України, обіцяючи створити лазерну зброю, начебто здатну збивати безпілотники і навіть балістичні ракети. 74-річний мешканець Києва та його 59-річний спільник представилися керівниками приватного підприємства, що спеціалізується на виготовленні та реалізації зброї. "Вони повідомили військовослужбовцю ЗСУ, що тестують лазерні пристрої, здатні "осліплювати" ворожі безпілотники та запропонували виготовити такий пристрій за $85 тис.", – зазначається в повідомленні.

Щоб їх пропозиція була переконливою, розробники продемонстрували пристрій, який начебто з відстані близько 8 м пропалив крило "шахеда". Від військового вони отримали частинами понад 3,2 млн грн, втім обіцяної новітньої розробки чоловік так і не побачив.

"Потерпілим у справі є громадянин США українського походження, волонтер, засновник школи підготовки військовослужбовців в Україні. З перших днів російського вторгнення він добровільно служить в лавах ЗСУ", – наголошується в повідомленні.

На той період в ході слідства військовому вже відшкодували $20 тис., вживалися заходи щодо повернення йому всієї суми грошей.

