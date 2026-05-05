Інтерфакс-Україна
Події
10:03 05.05.2026

Свириденко про російські обстріли: основними цілями були об'єкти енергетики, нафтогазової інфраструктури, залізниці та промисловості

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що основними цілями чергових російських обстрілів були об’єкти енергетики, нафтогазової інфраструктури, залізниці та промисловості.

"Зараз у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Херсонській та інших областях триває ліквідація наслідків нічних масованих російських ударів. Залучені всі необхідні служби. Основними цілями були об’єкти енергетики, нафтогазової інфраструктури, залізниці та промисловості – по них зафіксовано удари дронами та ракетами. Водночас є влучання у цивільну інфраструктуру: пошкоджені будинки, транспорт і підприємства. На жаль, за попередніми даними 5 людей загинуло та 39 поранених", – написала Свириденко в телеграм-каналі. 

За її словами, найскладніша ситуація на Полтавщині, де внаслідок удару по об’єкту газовидобутку загинули працівники та рятувальники, ще десятки поранені, а також є втрати і в Харківській області. 

"Пропозиції про перемир’я з боку Росії залишаються лише заявами. Реальність – це нічні удари по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах. Ці атаки ще раз показують: захист об’єктів критичної інфраструктури і посилення протиповітряної оборони залишаються нашим ключовим пріоритетом", – наголосила Свириденко.

