Петиція про розбудову велодоріжок вздовж Дніпра в Києві не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом розбудувати велодоріжки вздовж р. Дніпро в столиці не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 5 березня і станом на 4 травня петиція набрала лише 575 голосів із 6 тис. необхідних.

"З’єднати мостом Долобецький та Труханів острови в районі Гідропарку та створити мальовничий веломаршрут", – йшлося у пропозиціях петиції.

Як повідомлялося, у червні 2022 року представник команди Bike City consulting Станіслав Клименко на Irpin Reconstruction Summit заявив, що для облаштування міжміського веломаршруту, який сполучає Бучу, Ірпінь та Київ, необхідні інвестиції близько EUR1 млн.