Інтерфакс-Україна
Події
09:51 05.05.2026

Під ворожим обстрілом опинилися населені пункти України, є жертви і постраждалі, руйнування

Під ворожим обстрілом опинилися населені пункти України, є жертви і постраждалі, руйнування
Фото: ДСНС Одещини

Російські війська за добу здійснили понад 800 обстрілів по 49 населених пунктах Запорізької області, три жертви і 11 постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 843 удари по 49 населених пунктах Запорізької області. Троє людей загинуло, ще 11 поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя, Вільнянськ та Запорізький район", – написав він у телеграм, додавши, що ворог спрямував два ракетні удари по Запоріжжю, 29 авіаційних ударів – по Комишувасі, Малокатеринівці, Новомиколаївці, Зарічному, Юльївці, Юрківці, Таврійському, Оріхову, Єгорівці, Широкому, Барвинівці, Рівному, Копанях, Білогір’ю, Добропіллю, Шевченківському, Омельнику, Микільському, Новоселівці, Верхній Терсі та Чарівному.

Він уточнив, що 574 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Мар’ївку, Новоолександрівку, Розумівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку та Цвіткове.

Зафіксовано 6 обстрілів з РСЗВ по Павлівці, Лук’янівському, Щербаках та Новоандріївці, а 232 артилерійські удари прийшлися по Жовтенькому, Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Малих Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Святопетрівці.

Надійшло 172 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

Двоє рятувальників загинули через повторний удар росіян у Полтавській області, ще 23 отримали травми, також постраждали ще восьмеро людей та дві загинули, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Через підступний повторний удар Росії система МВС втратила двох рятувальників", – написав він у телеграм. За його словами, ворог атакував об’єкт газовидобування на Полтавщині. Коли на місце прибули загони ДСНС та почали ліквідацію масштабної пожежі, противник вдарив по людях ракетою. На жаль, внаслідок отриманих травм загинули 2 рятувальники", – зазначив він.

Крім того, 23 рятувальники отримали травми. Троє людей у важкому стані, медики борються за їхні життя. Також внаслідок повторного удару загинули ще 2 людей, а 8 – поранені.

Як повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, загиблі рядувальники – це Герой України, заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавської області Віктор Кузьменко та пожежний-рятувальник Дмитро Скриль.

"Після ворожої атаки на об’єкт газовидобування вони, не вагаючись, прибули на місце пожежі, щоб рятувати інших. Але ворог цинічно вдарив знову… по тих, хто рятує життя", – повідомив голова ДСНС Андрій Даник.

Він повідомив, що у 2024 році після чергового російського удару по Полтаві саме під керівництвом Кузьменка вдалося врятувати 17 людей. Він також провів понад 50 операцій з ліквідації наслідків обстрілів, запобігання техногенним катастрофам, гасіння пожеж на об’єктах критичної інфраструктури, врятував десятки життів. Скриль віддав службі понад 21 рік свого життя, брав участь у ліквідації складних пожеж на об’єктах нафтогазової промисловості, спричинених ворожими обстрілами.

"Наразі я негайно вирушаю на місце пожежі, візьму на себе керівництво гасінням до моменту локалізації, після чого – до лікарні до поранених", – заявив Даник.

Російська армія вранці здійснила ракетну атаку по Харкову, є пошкодження та постраждалі, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Внаслідок вранішнього обстрілу Харкова, який ще триває, вже є постраждалі – їхня кількість та стан уточнюються", – написав він у телеграм. За його даними, зафіксовано влучання по відкритій території в Основ’янському районі міста. Пошкоджено дах та вікна багатоквартирного житлового будинку. Крім того, цей район атаковав ворожий дрон.

Ще одне влучання ракети – біля будівлі складу також в Основ’янському районі. Пошкоджено складське приміщення та автомобілі.

Там часом Холодногірський район міста атаковано ворожим бойовим дроном. Наслідки уточнюються.

Унаслідок російських ударів по приватному сектору одного з населених пунктів Чернігівської області постраждало дві людини, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Чернігівському районі, в одному з населених пунктів Городнянської територіальної громади, внаслідок ударів по приватному сектору загорівся житловий будинок. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Постраждали двоє чоловіків 1966 та 1995 років народження. Їх госпіталізували. Зафіксовано влучання по території лісництва. Рятувальники ліквідували пожежу.

Крім того, внаслідок російських атак на Дніпропетровську область постраждало дві людини, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей дістали поранень. Ворог понад 20 разів атакував п’ять районів області ракетою, авіабомбою, артилерією та безпілотниками", – написав він у телеграм.

Ганжа зазначив, що вночі росіяни били по Дніпру. Постраждав 62-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Окрім житлової забудови, є пошкодження на території підприємства.

У Дніпровському районі противник завдав удару по Слобожанській громаді. Пожежу рятувальники загасили. Понівечено об’єкт інфраструктури. У Самарівському районі під атакою була Перещепинська громада. Пошкоджено агропідприємство, заправку, інфраструктуру, приватні будинки. На Нікопольщині цілили по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській, Томаківській та Мирівській громадах. Понівечені ліцей, автівки та приватний будинок. Поранень дістала одна людина. Завдав удару ворог і по Слов’янській громаді, що на Синельниківщині. Пошкоджено будівлю храму.

У Кривому Розі через ранкову атаку понівечену інфраструктуру.

Російські війська обстріляли Херсонську область, внаслідок чого одна людина загинула та семеро постраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін у телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Зимівник, Комишани, Чорнобаївка, Білозерка, Кізомис, Дар’ївка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Зміївка, Новоберислав, Кочубеївка, Кам’янка, Дудчани, Саблуківка, Шевченківка, Новорайськ, Золота Балка, Михайлівка, Тягинка, Бургунка, Львове, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 17 приватних будинків. Понівечили магазини, стільникові вежі, поштове відділення та приватні автомобілі.

Глава ОВА додав, що у понеділок зі звільнених громад регіону евакуювали п’ять людей.

Як повідомляє Державна служба з НС в телеграм, до трьох зросла кількість постраждалих через ворожу дронову атаку Київської області.

Як зазначається, вночі ворог поцілив у житловий сектор Броварського району, травмовано двох людей. Їм надано всю необхідну медичну допомогу. Також унаслідок обстрілу виникла пожежа на промисловому об’єкті у Вишгородському районі, там травмовано одну людину. Пожежу ліквідовано.

Як повідомлялося раніше, двоє постраждалих у Броварах через атаку російського дрону, повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

