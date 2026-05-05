Середня зарплата на держслужбі становить 37 тис. грн, у регіонах – 22 тис. грн – голова НАДС Алюшина

Наталія Алюшина, голова Національного агентства України з питань державної служби. Київ, 30.04.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина заявляє, що середня заробітна плата на державній службі становить близько 37 тис. грн, у регіонах – орієнтовно 22 тис. грн.

"Середня заробітна плата загалом становить близько 37 тис. грн. У регіонах у місцевих державних адміністраціях середній показник без відрахувань – орієнтовно 22 тис. грн. Якщо молода людина, яка не має вислуги років, приходить на посаду державної служби, її оклад становить 9-10 тис. грн. Тому, як ви розумієте, утримати на таку зарплату спеціалістів доволі складно" – сказала Алюшина в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, яка наразі середня заробітна плата на держслужбі за різними категоріями.

Також вона нагадала, що закон №4282 заклав постійну модель оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, і наразі на держслужбі 70% становить посадовий оклад, а до 30% – це можливості преміювання.

За її словами, наразі НАДС розробив і подав до Секретаріату Кабінету міністрів проєкт постанови про доплату 50% за тимчасово відсутнього працівника.

"Проте, документ наразі "на паузі", але його дуже чекають у регіонах, оскільки там немає ким замінити працівників, а функціонал необхідно виконувати. Така доплата має хоча б частково компенсувати навантаження", – наголосила голова Агентства.

Серед іншого, Алюшина повідомила, що зараз триває активна підготовка до визначення розмірів посадових окладів з урахуванням зіставлення рівня оплати праці на посадах аналогічного рівня складності та відповідальності у приватному секторі.

"Ми вже маємо є драфт цієї методики. Планується затвердити її завчасно, оскільки з 1 січня 2027 року набирає чинності норма закону "Про державну службу", яка передбачає проведення такого зіставлення", – розповіла вона.

За її словами, медіана ринку є важливим орієнтиром під час зіставлення оплати праці держслужбовців із приватним сектором, але ступінь наближення до неї залежатиме від спроможності державного бюджету.

"Досвід експериментального проекту у 2021 році показав, що на нижчих посадах оклади були близькими до ринкової медіани, тоді як на вищих посадах розрив із приватним сектором зростав і міг сягати понад 50%. З того часу відбулося багато змін. Саме тому зараз важливо провести нове зіставлення за єдиною методикою, щоб мати об’єктивну картину", – додала голова НАДС.

Як повідомлялося, у вересні 2025 року Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що для підняття авторитету держслужби необхідно кардинально піднімати зарплати у державному управлінні.