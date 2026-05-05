Росія знову атакувала об'єкти "Нафтогазу", вбила 5 людей та ще 37 поранила – глава Групи

Троє працівників Групи "Нафтогаз" та двоє рятувальників ДСНС загинули внаслідок чергової масованої російської атаки у ніч з 4 на 5 травня, ще 37 поранені, а також суттєво пошкоджені об’єкти, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Росіяни масовано атакували об’єкти Групи "Нафтогаз". На Полтавщині та Харківщині обстрілів зазнали газовидобувні підприємства. Маємо значні руйнування та втрати видобутку. Найболючіше – є втрати серед колег", – написав Корецький у Facebook.

Він зазначив, що це була комбінована атака БПЛА та балістикою, внаслідок якої загинули троє працівників Групи "Нафтогаз" та двоє рятувальників ДСНС, ще 37 людей отримали поранення.

"Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога", – запевнив глава "Нафтогазу".

За його словами, щойно дозволить безпекова ситуація, компанія почне оцінку наслідків та відновлення.

Як повідомлялося, з початку року РФ атакувала об’єкти "Нафтогазу" приблизно 100 разів.