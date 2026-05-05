Унаслідок стрілянини поблизу Білого дому постраждала людина – Секретна служба США

Поблизу Білого дому в США сталася стрілянини, постраждала одна людина, повідомляє Секретна служба США.

"Співробітники Секретної служби США перебувають на місці стрілянини за участю офіцера на розі 15-ї вулиці та проспекту Індепенденс у Вашингтоні, округ Колумбія", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, внаслідок стрілянини одна людина була поранена правоохоронцями, її стан наразі невідомий.

"Будь ласка, уникайте цього району, оскільки на місці функціонують рятувальні служби", – закликали в американському відомстві.